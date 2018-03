Roma | Atac esce da gara per rimozioni

Roma : Atac - manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti : Il 13 marzo alle 14 manifestazione in Campidoglio durante la seduta del Consiglio Comunale Roma – I lavoratori sono chiamati alla mobilitazione dall’Unione Sindacale di Base.... L'articolo Roma: Atac, manifestazione in Campidoglio contro 140 licenziamenti proviene da Roma Daily News.

Roma : Atac proroga contratto scaduto : Atac: Mancata erogazione del servizio Corpa è illegittima Roma – Non e’ vero che Atac non aveva disposto la proroga dell’affidamento a Corpa del servizio... L'articolo Roma: Atac proroga contratto scaduto proviene da Roma Daily News.

Sciopero mezzi oggi giovedì 8 marzo/ Atac - Atm e treni : caos a Roma - 130 aerei Alitalia cancellati a Fiumicino : Sciopero generale oggi 8 marzo 2018: mezzi pubblici e trasporti ko, stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:40:00 GMT)

SCIOPERO DEI MEZZI - OGGI GIOVEDÌ 8 MARZO/ Stop Atac - Atm treni e aerei : Roma bloccata dai cortei : SCIOPERO generale OGGI 8 MARZO 2018: MEZZI pubblici e trasporti ko, Stop Atm, Atac, Anm. treni, aerei, taxi nel caos: orari, informazioni e ultime notizie nella giornata della donna(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 09:48:00 GMT)

Roma - autisti Atac ai seggi come scrutatori : bus ridotti : A causa del coinvolgimento di parte del personale Atac , la municipalizzata Romana per i trasporti, nelle operazioni di voto, a Roma sarà possibile una riduzione dei bus in circolazione domani e ...

Elezioni 2018 - seggi insediati. Atac - troppi autisti-scrutatori - tagli ai trasporti a Roma - Napoli e Venezia : I presidenti arriveranno a intascare fino a 224 euro. In mille danno forfait all’Atac di Roma, in 300 alla Veneziana Actv. Stop alla funicolare di Mergellina

Roma - 1000 autisti Atac scrutatori per le elezioni : Almemo 1000 dipendenti dell'Atac saranno scrutatori domenica 4 marzo nel comune di Roma. E così il servizio di trasporto pubblico subirà dei rallentamenti. E su questa caso scoppia la polemica nella Capitale. L'azienda di fatto ha già messo le mani avanti non escludendo possibili disagi tra domenica e lunedì.È altamente probabile una riduzione del servizio. E così adesso il Codacons ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per ...

A Roma meno bus nel giorno del voto : mille dipendenti Atac faranno gli scrutatori : E' iniziata oggi la rimodulazione del trasporto pubblico a Roma, in occasione del voto di domani, con riduzione del servizio bus e possibile contraccolpi sulla metro B che però ora starebbe viaggiando in maniera regolare. Per la sola giornata di lunedì 5 anche la metro A potrà subire riduzioni. Il motivo è il coinvolgimento dei dipendenti Atac, 1.000 dipendenti su 11.400, che ne hanno fatto richiesto nelle operazioni ...

Roma - più di mille dipendenti Atac e Ama al lavoro ai seggi. E l’azienda trasporti annuncia riduzione delle corse : Autisti, macchinisti, operatori ecologici, spazzini e operai per quattro giorni ai seggi. E così il diritto dei Romani ai servizi pubblici diventa un optional. Come ad ogni appuntamento elettorale, nella Capitale si rinnova la fuga dalle società comunali verso le urne. Come si legge nella nota diffusa nelle scorse ore, sono almeno 1.000 i dipendenti di Atac e Ama che hanno ottenuto – da oggi e fino a martedì – permessi regolari (e ...

Roma : Atac - dipendenti scrutatori e trasporti rimodulati : Roma: Atac, il servizio ordinario sarà riavviato il 7 marzo Roma – Per le attività elettorale in cui saranno coinvolti i dipendenti Atac impegnati nei... L'articolo Roma: Atac, dipendenti scrutatori e trasporti rimodulati su Roma Daily News.

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.

Neve a Roma : Atac - linea tram 3 riattivata e rami rimossi : Neve A Roma: Atac, linea tram 3 PARZIALMENTE riattivata E rami rimossi Roma – L’Atac scrive attraverso il noto social network Twitter un messaggio. Si... L'articolo Neve a Roma: Atac, linea tram 3 riattivata e rami rimossi su Roma Daily News.

Roma : spalaneve dell’Atac in azione in tutta la città : spalaneve DELL’ATAC AL LAVORO DAVANTI ALLE FERMATE BUS E METRO Roma – Ingressi delle stazioni della metropolitana ma pure fermate degli autobus . Addetti ‘spalaneve’ dell’Ama... L'articolo Roma: spalaneve dell’Atac in azione in tutta la città su Roma Daily News.

Neve Roma - bus e tram quasi fermi : la situazione Atac e Cotral : A Roma prevedibili forti disagi per il trasporto pubblico di superficie (bus e tram) a causa della nevicata che sta interessando la città...