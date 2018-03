Roma Al via tre nuovi centri antiviolenza

Tecnologia 'made in Roma' per le stazioni ferroviarie finlandesi : La Tecnologia 'made in Roma' conquista le ferrovie finlandesi. E' studiato e progettato da ingegneri e informatici romani il nuovo sistema informatico che fornirà le informazioni al pubblico nelle 200 ...

Atletica - RomaOstia 2018 : Galen Rupp e Haylu Tesfay vincono sul litorale laziale - 11000 podisti al via! : La RomaOstia non ha deluso le aspettative della vigilia: la mezza maratona più partecipata d’Italia (11000 podisti al via) ha regalato emozioni, soprattutto allo statunitense Galen Rupp che si è imposto nella grande classica laziale. L’americano, bronzo nella Maratona alle Olimpiadi di Rio 2016, è diventato così il primo non africano a primeggiare in questa gara dopo addirittura 21 anni di successi africani: l’ultimo bianco a ...

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...

Roma : Virginia Marchesini - figlia dell'attrice Anna - querela il padre. Ma il gip archivia : Il gip chiude con l'archiviazione la querelle giudiziaria sollevata da Virginia Marchesini, figlia dell'indimenticabile Anna, contro il padre Pasquale Valente. A spingere la giovane a querelarlo sono ...

Chievo - il ds Romairone : 'Via la paura - vogliamo restare in A' : Giancarlo Romairone , direttore sportivo del Chievo Verona , parla a Sky Sport in vista della sfida con l'Hellas: 'Ci vuole attenzione, non paura. La squadra nel momento di difficoltà ha sempre lavorato nonostante mille problematiche. Ci auguriamo che i frutti di questo ...

Trivelle - via libera del Consiglio di Stato : “Ok i permessi di ricerca di gas nel mare Adriatico dall’Emilia Romagna alla Puglia” : Via libera alle Trivelle in un’area di 30mila metri quadrati, nel mare Adriatico. Il Consiglio di Stato ha rimosso l’ultimo ostacolo alle attività della compagnia inglese Spectrum Geo. I giudici amministrativi, infatti, hanno rigettato i ricorsi presentati in appello dall’Abruzzo, dalla Puglia e dagli Enti locali contro il decreto Via (Valutazione di impatto ambientale) relativo a due permessi di ricerca di gas e petrolio rilasciati alla ...

Ostia - viaggio nella periferia di Roma dove lo Stato riconquista territorio : L'enorme quartiere alle porte della capitale, tenta con fatica un ritorno alla legalità. Tutto è ricominciato dopo l'arresto di Roberto Spada, in seguito all'aggressione al giornalista Rai -

Fai piano quando torni - il Romanzo di Silvia Truzzi : “Un regalo inaspettato. Una storia che ho voluto restituire al mondo” : Silvia Truzzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha presentato il suo primo romanzo, “Fai piano quando torni” (Longanesi), in occasione della Fiera del Libro 2018. Con lei Ferruccio de Bortoli e Pif. “C’è qualcosa di me in tutti i personaggi”, commenta l’autrice. “Questo libro è stato un regalo inaspettato, mi è capitata questa storia ho pensato che dovesse andare restituita al mondo”. Una storia che narra un’amicizia tra due ...

Roma : Bus deviati - chiusa Via Prenestina : Roma: Bus deviati nel week end per abbattimento alberi e eventi sportivi Roma – Oggi dalle 8 alle 15 via Prenestina sara’ chiusa tra via Emilio Longoni... L'articolo Roma: Bus deviati, chiusa Via Prenestina proviene da Roma Daily News.

DIRETTA/ Roma Torino (risultato live 0-0) info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma Torino streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'anticipo che all'Olimpico apre la 28^ giornata di Serie A(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:30:00 GMT)

Roma : lunedì al via potatura alberi in viale Tirreno : Roma – linee autobus deviate Roma – In viale Tirreno, a Roma, partiranno lunedì prossimo i lavori di potatura degli alberi. Fino al termine dei... L'articolo Roma: lunedì al via potatura alberi in viale Tirreno proviene da Roma Daily News.

ASIA ARGENTO / Accusa i giornalisti durante il corteo di Roma : "Andate via - non fate nulla per le donne" : ASIA ARGENTO ha sfilato a Roma al corteo organizzato dal movimento 'Non una di meno', lanciando un duro attacco contro i giornalisti e la gestione dello scandalo molestie.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 10:10:00 GMT)

VIDEO - 8 marzo - migliaia in corteo a Roma : 'Orgogliosamente donne'. Argento ai giornalisti : 'Andate via' : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Un fiume di donne, accompagnate anche da molti uomini, hanno marciato nel pomeriggio di oggi, 8 marzo, in occasione della festa internazionale della ...

Roma. Incidente in via Flaminia morta donna di 55 anni : Sinistro stradale sulla via Flaminia. Una conducente di 55 anni è morta in seguito ad un frontale a Roma. L’Incidente