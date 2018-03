Roma | 21 convocati per lo Shakhtar | non c' è Defrel

Olanda - convocati 4 italiani : presenti calciatori di Lazio - Napoli - Atalanta e Roma : Si avvicina la giornata del campionato di Serie A ma il pensiero è rivolto anche alle amichevoli delle Nazionali, oltre all’Italia clamorosa debacle da parte anche dell’Olanda. Per i prossimi appuntamenti contro Inghilterra e Portogallo il ct Ronald Koeman ha convocato quattro ‘italiani’ si tratta del laziale Stefan De Vrij, degli atalantini Marten de Roon e Hans Hateboer e del Romanista Kevin Strootman. Nell’elenco ...

RomaNIA ITALIA / Info streaming video e tv : i convocati per Cluj-Napoca (basket - qualificazioni Mondiali) : Diretta ROMANIA ITALIA: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca per le qualificazioni ai Mondiali 2019. Azzurri ad un passo dalla seconda fase(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 12:49:00 GMT)

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per la sfida di domani con la Romania. Achille Polonara sostituisce Raphael Gaspardo : Vigilia importante in casa ItalBasket. Gli azzurri domani sfideranno la Romania a Cluj-Napoca (ore 18.00) nella quarta partita del girone D delle Qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il CT Meo Sacchetti ha scelto i 12 giocatori con cui affronterà l’impegno: I convocati dell’Italia per la sfida con la Romania Awudu Abass (1993, 200, A, EA7 Emporio Armani Milano) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, Umana Reyer ...

Champions League Roma - i convocati per lo Shakhtar : non recupera Gonalons : Roma - Scelte ufficiali per Eusebio Di Francesco in vista di Shakhtar-Roma , partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League . Il tecnico giallorosso dovrà fare ancora a meno di ...

Convocati Roma - due importanti recuperi per Di Francesco : Convocati Roma – Dopo aver ritrovato la vittoria sul campo del Verona nello scorso turno di campionato, la Roma ha l’occasione di ottenere altri tre punti contro il Benevento, avversario sulla carta abbordabile per i giallorossi. Al termine della rifinitura odierna, Di Francesco ha diramato la lista dei Convocati: assenti gli squalificati Nainggolan e Pellegrini, recuperati invece De Rossi e Schick. Ecco l’elenco ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia - i convocati per Olanda e Romania : Le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport HD. Un paio di cambi rispetto ai convocati della finestra dello scorso novembre: fuori Marco Giuri e Antonio Iannuzzi, dentro Davide Pascolo dell'EA7 ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia per le sfide a Olanda e Romania. Presenti Michele Vitali e Davide Pascolo : Meo Sacchetti, CT della Nazionale Italiana di Basket maschile, ha diramato la lista dei 16 convocati con cui affronterà le sfide contro Olanda e Romania, valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2019. I convocati dell’Italia per le sfide contro Olanda e Romania Awudu Abass (1993, 200, A, 26/61, EA7 Emporio Armani Milano) Pietro Aradori (1988, 196, G, 139/1328, Segafredo Virtus Bologna) Paul Stephane Lionel Biligha (1990, 200, C, ...

Roma : Bruno Peres esclusi da convocati : ANSA, - Roma, 5 FEB - Niente gara col Benevento per Bruno Peres. Il terzino brasiliano, protagonista all'alba di un incidente al volante della sua Lamborghini, non sarà convocato dal tecnico della ...

Roma - Bruno Peres fuori dai convocati : La Roma ha deciso di escludere Bruno Peres dall'elenco dei convocati per la partita di domenica contro il Benevento. Questo il provvedimento del club capitolino dopo quanto accaduto nella scorsa notte ...

Roma - pugno duro su Peres : fuori dai convocati col Benevento : Bruno Peres non sarà convocato per la sfida di domenica prossima contro il Benevento. Questa, secondo Sky Sport, la decisione della Roma, condivisa insieme a Eusebio Di Francesco, in relazione al comportamento del giocatore brasiliano. L'incidente avuto questa mattina, con alcool test positivo, non è ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i 25 convocati dell’Inghilterra per la trasferta di Roma : Il CT della Nazionale inglese di Rugby Eddie Jones ha diramato poco fa la lista dei 25 convocati per la trasferta di Roma, dove domenica 4 febbraio alle ore 16.00, l’Inghilterra sfiderà l’Italia. Elenco di atleti molto esperti: gli esordienti sono soltanto due, ovvero Gary Graham ed Alec Hepburn. Di seguito la lista completa dei convocati inglesi per Italia-Inghilterra: Trequarti Ali/Estremi Mike Brown (Harlequins) Nathan Earle ...

Roma : De Rossi torna fra i convocati : ANSA, - Roma, 27 GEN - L'ultimo allenamento ha sciolto ogni dubbio in casa Roma: Daniele De Rossi fa parte dei 23 convocati da Eusebio Di Francesco per l'impegno di domani sera nell'Olimpico contro la ...

Convocati Roma - tre rientri importanti per Di Francesco : l’elenco completo : Convocati Roma – Roma e Sampdoria torneranno a sfidarsi domani sera nel posticipo della 22^ giornata di Serie A, dopo l’incontro valido per il recupero della 3^ giorno giocato a Marassi mercoledì scorso. In vista della sfida dell’Olimpiaco Di Francesco ha dirmato la lista dei Convocati, tornano a disposizione De Rossi, Perotti ed El Shaarawy. Ecco l’elenco completo: Portieri: Alisson, Lobont, Skorupski. Difensori: Jesus, ...

Roma-Sampdoria - i convocati : c'è De Rossi : L'ultimo allenamento ha sciolto ogni dubbio in casa Roma: Daniele De Rossi fa parte dei 23 convocati da Eusebio Di Francesco per l'impegno di domani sera all'Olimpico con la Sampdoria. Come anticipato ...