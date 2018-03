Risparmio | Intesa Sp partecipa alla European Money Week

meteoweb.eu

: @MariaEscalente Cariparma-CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA in ITALIA associata Credit AGRICOLE ha permes… - BomberiniL : @MariaEscalente Cariparma-CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA SPA in ITALIA associata Credit AGRICOLE ha permes… - SiracusaTimes : Francofonte. “Progetto Risparmio”, firmato un protocollo d’intesa tra la società operaia “l’Unione” e 25... - EuromedCarrefou : Premio per l’innovazione sociale Cassa di Risparmio del Veneto e Banca Prossima (Gruppo Intesa Sanpaolo)... -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Milano, 12 mar. (AdnKronos) – Museo dele Banche estere del gruppoSanpaolono, promossa dBanking Federation dal 12 al 18 marzo. Il tema è l’educazione finanziaria. Per Giovanna Paladino, direttore del Museo del, “si tratta di un’occasione importante per coinvolgere in manierargata paesi e istituzioni. Le iniziative non mancano, ma servirebbe una regia comune”. Il Museo del, unica istituzione italiana presente a Bruxellesconferenza di apertura, si farà portavoce di tale necessità. Sul tema del gender gap verranno presentati i risultati della ricerca ‘Le donne e la gestione del’, realizzata in collaborazione conSanpaolo. Le Banche estere del gruppoSanpaolonocon iniziative per le scuole e le ...