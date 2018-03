Ripartire dal 3 dicembre Di cosa ha bisogno il Pd per avere ancora un futuro

Napoli - non cambia l’obiettivo : Ripartire dall’applauso del pubblico dopo la sconfitta : sconfitta che non cambia l’obiettivo scudetto. Il Napoli si è fermato nella gara di campionato contro la Roma, una partita sottotono per la squadra di Sarri, forse la prima della stagione e probabilmente ha anche influito il gol del successo nel finale della Juventus contro la Lazio ed il gol casuale del pareggio della Roma con Under. Punteggio probabilmente troppo largo per quanto visto in campo, gli azzurri possono ancora pensare ...