Riforma Pensioni | Boccia | no modifiche alla Fornero | le novità

(Di lunedì 12 marzo 2018) Gli industrialinotargata, promesse in campagna elettorale dai candidati premier Luigi Di Maio Movimento 5 stelle e Matteo Salvini Lega, e promuovono la flat tax proposta da tutta la coalizione di centrodestra. Noi – ha dichiarato oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo- dialoghiamo con tutti per arrivare a punti di convergenza VIDEO”. La parola chiave di questi giorni sembra dialogo, anche dalle parti di Confindustria, che però sulla questione previdenziale tiene a sottolineare di essere contrario alegge, nuovo intervento del leader di Confindustria “Sulla, per esempio – ha detto il leader degli industriali oggi a 1/2 ora in più - non condividiamo la modifica”. Una voce contro l'abolizione della leggeche si aggiunge a quelle gia' espresse nei giorni ...