RIFORMA PENSIONI Appello dei lavoratori precoci a Salvini e Di Maio ultime notizie

RIFORMA pensioni/ Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Giorgia Meloni rilancia il raddoppio di quelle d'invalidità. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Pensioni - così potrebbe cambiare la RIFORMA Fornero : A riposo con 41 anni di contributi o con la quota 100. Le prospettive per la previdenza se Lega o M5S vanno al governo

RIFORMA PENSIONI/ La Uil Nord Toscana chiede di cambiare la Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. La Uil Nord Toscana chiede di cambiare la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:09:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Legge Fornero - le parole di Boccia e Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Legge Fornero, le parole di Boccia e Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 13:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ L'appello del Movimento Opzione donna (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. L'appello del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 marzo(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 11:29:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Il confronto tra Elsa Fornero e un disoccupato (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 12 marzo. Il confronto tra Elsa Fornero e un disoccupato. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 09:21:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - Boccia : no modifiche alla Fornero - le novità Video : Gli industriali Bocciano modifiche alla Riforma #Pensioni targata Fornero, promesse in campagna elettorale dai candidati premier Luigi Di Maio Movimento 5 stelle e Matteo Salvini Lega, e promuovono la flat tax proposta da tutta la coalizione di centrodestra. Noi – ha dichiarato oggi il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia - dialoghiamo con tutti per arrivare a punti di convergenza [Video]”. La parola chiave di questi giorni sembra ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Le discriminazioni da evitare (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 12 marzo. Le discriminazioni da evitare tra uguali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - il piano di Salvini da Quota 100 a Opzione donna Video : Da una parte il leader di Confindustria, dall’altra il leader della Lega: nuove prese di posizione oggi sulla Riforma #Pensioni. Sono Vincenzo Boccia e Matteo Salvini, con due posizioni diametralmente opposte [Video], ad animare il dibattito sulla legge Fornero ad una settimana esatta dalle elezioni il cui esito non ha consegnato una maggioranza chiara e certa per procedere agevolmente con la costituzione del nuovo governo. Modifiche o ...

Legge Fornero - Salvini : "Al Governo con chi vuole cancellare la RIFORMA delle pensioni" : Per formare il prossimo Governo "si parte dalla coalizione di centrodestra, che è quella che ha preso più voti e da un programma che si può ampliare". Lo ha detto Matteo Salvini, a margine...

Pensioni - c'è un tesoretto per una RIFORMA : Le Pensioni non sono a rischio, anzi: il sistema Pensionistico italiano è ultra-sostenibile nel breve, nel medio e nel lungo termine. La spesa per Pensioni in Italia, infatti, è dell'11% rispetto al Pil...

RIFORMA PENSIONI/ Il salto di Boeri sul carro di Di Maio : Dopo le elezioni si torna a parlare di RIFORMA delle PENSIONI visto che a prevalere sono stati i partiti che intendono fare interventi importanti su questo fronte. MARIO CARDARELLI(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:07:00 GMT)SCUOLA & LAVORO/ I giovani da far "trovare" alle imprese in cerca di tecnici, di G. SpanevelloSCIOPERO 8 MARZO/ Una protesta che non aiuta il lavoro delle donne, di G. Palmerini

RIFORMA PENSIONI 2018/ Epifani : con la Legge Fornero ha perso la sinistra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 11 marzo. Epifani: con la Legge Fornero ha perso la sinistra. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 05:09:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Damiano e i mille euro promessi ai pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Damiano e i mille euro promessi ai pensionati. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 marzo(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:41:00 GMT)