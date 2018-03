Riforma costituzionale in Cina | Xi Jinping presidente a vita

Blastingnews

(Di lunedì 12 marzo 2018) Nella Grande Sala del Popolo, venti secondi di applausi sanciscono un risultato di enorme portata che potrebbe modificare in modo consistente i rapporti internazionali. Con 2958 voti favorevoli, 2 contrari e 3 astenuti, viene approvata lache elimina il vincolo di due mandati per ilin carica. In questo modo Xiavrebbe la possibilita' di sedere al vertice della gerarchia cinese sin oltre al 2023, aprendo le porte ad un potenziale governo a. L’assoluta maggioranza con cui si è approvato l’emendamento è una dimostrazione di forza delche esclude qualunque contrasto interno o esterno al Partito, cancellando gli ultimi decenni della storia cinese partendo dal fatidico momento in cui, nel 1982, si era codificato un orizzonte decennale per la carica presidenziale chiudendo le porte ad una eventuale dittatura in stile Mao Zedung. ...