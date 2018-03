Renzi | noi ago della bilancia Accuse a Gentiloni e Franceschini L' anteprima sul

Intervista a Matteo Renzi : «Noi mai con Lega e M5S - sono estremisti. Unità nazionale? Giochi chi ha vinto» : Il segretario dimissionario parla a poche ore dalla Direzione in cui saranno formalizzate le sue dimissioni: «Lascio, deciderà l’assemblea. Ho visto piaggeria e viltà. Se mi candiderò alle primarie? Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso»

Renzi - il leader logorato dal potere : «E adesso fate pure senza di noi» : Per un attimo in conferenza stampa il segretario del Pd torna quello «vero». Sul premier Gentiloni dice: ho fatto la campagna elettorale un po’ troppo tecnica che mi ha chiesto lui

L’addio di Renzi - Di Maio : «Noi pronti» : I dati del Viminale hanno assegnato 607 seggi sui 630 disponibili. Al M5S come primo partito la quota più consistente che vale 133 deputati. Il segretario del Pd si dimette (non subito) |

" Renzi ha affossato il Pd - il centrosinistra non c'è più Noi all'opposizione ma collaborare col M5s si può" Boccia ripercorre la parabola discendente del rottamatore : INTERVISTA/ Francesco Boccia , presidente della Commissione Bilancio della Camera, analizza senza giri di parole gli anni del Pd renziano e il crollo alle urne. E apre alla collaborazione col M5s Segui su affaritaliani.it

Renzi : “Lascerò la guida del Pd - noi all’opposizione” : Renzi : “Lascerò la guida del Pd, noi all’opposizione” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE Continua a leggere L'articolo Renzi : “Lascerò la guida del Pd, noi ...

Renzi : "Lascerò la guida del Pd - noi all'opposizione" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Renzi : "Lascerò la guida del Pd - noi all'opposizione"Berlusconi vede Salvini : "Mandato al centrodestra"Di Maio : "Pronti a confronto per Camera e Senato" : Il segretario del Pd: "Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un'assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo". Intanto il leader di Forza Italia ha incontrato Matteo Salvini SEGUI IL TEMPO REALE

Renzi : “Lascio la guida del Pd - noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra”Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Renzi: “Lascio la guida del Pd, noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra”Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di ...