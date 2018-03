Renzi | ' Mai con gli estremisti di Lega e M5S' Oggi nuova direzione Pd

Renzi : mai con Lega-M5s.Governo unità nazionale?Appelli ad altri : Roma, 12 mar. , askanews, 'Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Sono stati 4 anni difficili ma belli. Abbiamo fatto uscire l'Italia dalla crisi. Quando finirà la campagna di odio tanti ...

Matteo Renzi : "Mai con M5s e con la Lega" : I grillini sono un'esperienza politica radicalmente diversa da noi. Lo sono sui valori, sulla democrazia interna, sui vaccini, sull'Europa, sul concetto di lavoro e assistenzialismo, di giustizia e ...

ORFINI - ALLEANZA CON M5S? FINE DEL PD/ “Camere a Lega e Di Maio - no al Governo. Renzi non andrà al Quirinale” : Matteo ORFINI, l'ALLEANZA con M5s sarebbe la FINE del Pd: Camere a Lega e Di Maio, “lo reputo giusto. No al governo dem, il 5 aprile l'Assemblea Pd. Renzi non andrà al Quirinale"(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 17:49:00 GMT)

Massimo Cacciari - la ricetta per la rovina : 'Il Pd caccia Renzi - governo Di Maio e poi...' : Il Pd forse si salverà, ma l'Italia andrà in rovina. La 'ricetta' di Massimo cacciari per il centrosinistra assomiglia tanto a un suicidio assistito per il Paese: un governo del Movimento 5 Stelle con ...

Matteo Renzi - l'insulto peggiore per Bersani : 'Di Maio è come lui - ma non l'ha capito ancora nessuno' : Conoscendo un po' Matteo Renzi , forse questo è l'insulto peggiore, per entrambi. 'La verità è che Di Maio , sbagliando i numeri, è diventato il Bersani del 2018! ancora non se ne è accorto nessuno. ...

Matteo Renzi - il clamoroso retroscena del fedelissimo : 'Quando si muove Mattarella...'. Pd e Di Maio - le trame : 'Sai com'è, quando si muove il Quirinale...'. È il senatore Renziano Michele Anzaldi a confidare ad Augusto Minzolini l'asse che si sta saldando in Parlamento con la benedizione del presidente della ...

"Di Maio? Il Bersani del 2018". Così Renzi ha stroncato l'inciucio tra i suoi e M5s : 'Questa operazione - ha confidato Renzi ad un amico - partita dal mondo di quella sinistra che piace a Repubblica e, magari, anche al Quirinale, è fallita sui numeri. Anche se debbo essere prudente ...

Di Maio? Il Bersani del 2018. Così Renzi ha stroncato l'inciucio tra i suoi e M5s : Antefatto. Mercoledì pomeriggio Michele Anzaldi, Renziano eretico, senza peli sulla lingua («qualunque cosa succeda, io ho sempre un lavoro fuori di qui»), terrore dei vertici Rai nella scorsa legislatura, racconta gli avvenimenti che hanno destabilizzato il Pd dalle prime proiezioni della batosta alle politiche, in poi: 48 ore di montagne russe. «Noi - confida - avevamo deciso di stare all'opposizione dei ...

Su Affari le pagelle di Sgarbi Otto al "nemico" Luigi Di Maio Nove a Salvini. Renzi - Silvio... I voti : "E' giusto che Matteo Salvini e il Centrodestra non governino e restino all'opposizione. Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. "In questo modo un governo del M5S brucerebbe completamente il Pd..." Segui su Affaritaliani.it