Renzi lascia dopo 1550 giorni

Renzi lascia ma rilancia : "Mi dimetto ma non mollo - il futuro torna" : Oggi alle 15 in programma la direzione del Pd nella quale saranno formalizzate le dimissioni. Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ma si moltiplicano gli appelli dal centrodestra e da M5s per un appoggio a un governo.

Matteo Renzi - il vero piano : lasciare il Pd per poi aiutare Silvio Berlusconi : Guai a chiamarlo "Nazareno degli sconfitti", perché dentro Forza Italia reagiscono male, però il concetto è quello. Anche se il 90 per cento del lavoro, stavolta, dovrebbe farlo Matteo Renzi, per poi ...

Orfini convoca il congresso Pd : Renzi ha lasciato formalmente : Il Pd, dopo il voto, è sempre più nel caos. Lunedì scorso, in una concitata conferenza stampa, il leader del Pd, Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni da segretario. Poi è arrivata una postilla: "Ma congresso e primarie solo dopo la formazione del governo. Poi farò soltanto il senatore". Tanto è bastato per far infuriare la fronda dem che invece ha chiesto un passo indietro immediato da parte dell'ex premier. Su ...

Elezioni - Chiamparino apre ai 5 stelle. Renzi lo sfida : ‘Venga a dirlo in direzione’. Serracchiani lascia la segreteria nazionale : Le grandi manovre sono cominciate. Nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per “lavorare” e “risollevare quello che c’è” e le sue parole raccolgono gli applausi dei maggiorenti Renziani, Sergio Chiamparino dà voce a chi nel Pd contesta la decisione di Matteo Renzi di restare segretario fino a dopo la formazione del governo. E apre alla possibilità categoricamente esclusa dal leader ...

Elezioni 2018 - Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio : “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” : “Mi dispiace un po’ che sia andato via. Se restava ancora un po’ lo mandavamo al 10%”. Lo afferma all’Ansa Beppe Grillo uscendo da un ristorante in zona Parioli dove ha cenato con Davide Casaleggio, Luigi Di Maio e altri esponenti del Movimento 5 stelle L'articolo Elezioni 2018, Grillo a cena con Casaleggio e Di Maio: “Renzi lascia? Se restava ancora un po’ mandava il Pd al 10%” proviene da Il ...

Renzi lascia la segreteria Pd (ma per finta). E si vendica dei 5 Stelle : Ventiquattr’ore di silenzio, per digerire la sconfitta e far partire la reazione. Poi Matteo Renzi si presenta, ieri sera, nella sala stampa del Nazareno e le sue parole sono una dichiarazione di guerra. Guerra innanzitutto interna: mette sul tavolo delle formali dimissioni: «è ovvio che io lasci la guida del Pd», dice. Ma non ora: la «fase congressuale» si aprirà solo «al termine ...

Renzi lascia e lacera il Pd : i big lo attaccano. Di Maio : "Nasce la Terza Repubblica". Salvini : "Io leader del centrodestra" : E' un addio condito da veleno quello di Matteo Renzi alla segreteria dem. Dopo la sonora sconfitta, il segretario ha annunciato che lascerà la guida del Pd, ma lo farà solo dopo...

Renzi lascia - ma anche no. E nel Pd ormai è guerra : si rompe l'asse con il premier Gentiloni : Eppure stasera il ministro sottolinea: "Trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella , per voto 2017, e di una campagna troppo tecnica...". Ma il ...