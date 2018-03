Renzi | “Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso ma resto nel partito”

Renzi detta la linea : “Il Pd non appoggerà Lega o M5s - governi chi ha vinto” : Renzi detta la linea: “Il Pd non appoggerà Lega o M5s, governi chi ha vinto” Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ieri Orfini: “Governo con M5s sarebbe la fine del Pd”. Continua a leggere L'articolo Renzi detta la linea: “Il Pd non appoggerà Lega o M5s, governi chi ha vinto” proviene da NewsGo.

Elezioni - Sallusti vs Emiliano : “Il suo segretario è Renzi”. “Si è dimesso. So che è un dramma per lei e Berlusconi” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il direttore de Il Giornale, Alessandro Sallusti. Quest’ultimo osserva: “Il suo segretario è Matteo Renzi, eletto dalle primarie dove lei è stato sconfitto”. “No, quello non è più il segretario” – ribatte Emiliano – “si è dimesso. Lo so che per lei e Berlusconi è un dramma”. Si scatena in studio la polemica, coinvolgendo anche il giornalista di ...

Calenda : “Il Pd va risollevato - mi iscrivo”. E Chiamparino : “Io segretario? Perché no... ”. Renzi : “Chi vuole sostenere M5S lo dica” : Il giorno dopo le annunciate dimissioni di Renzi dalla segreteria, nel Pd c’è un gran fermento. «Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd». Così su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiedeva di iscriversi alla svelta a un partito, ...

Elezioni - Renzi imita Berlusconi e fa appello ai cattolici : “Il centrodestra è guidato dalla Lega” : Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium a Roma, evita di parlare dell’inchiesta di Napoli per la quale Roberto De Luca si è dimesso, ma si appella ai cattolici: “Attenzione che il centrodestra non è guidato dai moderati, ma degli alleati di Marine Le Pen“. Il Segretario dem, attacca la Lega di Matto Salvini sulla vicenda dei rimborsi elettorali e sui “soldi investiti in Tanzania” e come per i 5 Stelle, usa un ...

Ema - il ministro LoRenzin : “Il ricorso si farà ma ci sono poche possibilità” : Il ricorso all’Europa in merito all’agenzia del farmaco Ema “sta partendo e si fara’, ma le possibilita’ sono poche perche’ conosciamo le procedure di Bruxelles”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, intervenendo a Tgcom24, in merito al ricorso che l’Italia sta per presentare riproponendo Milano come sede dell’Ema. Secondo Lorenzin le possibilita’ di riuscita ...

Renzi a Milano : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa. Ogni voto dato a destra ci allontana da Bruxelles” : “Il futuro sono gli Stati Uniti d’Europa e noi chiediamo agli altri partiti da che parte stanno. In Italia abbiamo i no euro, i boh euro e i sì euro”. Il sabato di campagna elettorale per il segretario Pd Matteo Renzi è iniziato al Palazzo del Ghiaccio di Milano, dove ha radunato i delegati dem a Bruxelles. Dal palco, dove si è presentato a fianco degli eurodeputati, ha attaccato centrodestra e Movimento 5 stelle: “La ...

Di Maio e Salvini uniti sui vaccini/ “No all'obbligo” - LoRenzin attacca : “Il populismo parla la stessa lingua” : Di Maio e Salvini uniti sui vaccini: “No all'obbligo”. Lorenzin attacca: “Il populismo parla la stessa lingua”. Nuova convergenza tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma niente alleanze(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Renzi : “Il nostro avversario alle prossime elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 gennaio : De Benedetti : “Il governo Renzi c’est moi” : Il verbale “Colazione con Renzi e cena con la Boschi: il Jobs Act è roba mia” Le dichiarazioni del 2016 – Alla Consob Carlo De Benedetti racconta i retroscena della speculazione sulle Popolari e i suoi rapporti politici di RQuotidiano Insider premier di Marco Travaglio “Si sapeva tutto”, “È tutto archiviato”. Se Renzi, De Benedetti & C. pensano di chiudere con queste due frasi lo scandalo della soffiata dell’allora premier ...