Renzi dopo la sconfitta non va nemmeno alla direzione PD | il “caminetto” è la sua

Direzione Pd - Martina per il dopo Renzi/ Video - diretta : “elezioni - sconfitta netta”. Congresso non subito : Direzione Pd, Video e diretta senza Matteo Renzi: possibili candidati segretario verso l'Assemblea Nazionale. "Mai con Lega e M5s, non mollo". Martina, "guiderò partito con collegialità"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Pd - la direzione decide il dopo-Renzi Lui : "Resto. Mai con Cinque Stelle e Lega" : "Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso. Lascio, sul mio successore deciderà l'assemblea". "No a governi istituzionali, nessuna collaborazione possibile con i 5 Stelle o con le destre". Così il segretario del Pd Matteo Segui su affaritaliani.it

Cos'è il 'parlamentino dem' e come verrà deciso il dopo-Renzi : Con la sconfitta alle elezioni del 4 marzo e le conseguenti dimissioni di Matteo Renzi da segretario del Partito Democratico, i dem sono chiamati a decidere il percorso che li porterà ad esprimere il nuovo leader. Un percorso codificato dallo statuto del partito, che ne parla al Capo II, "Formazione dell'indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali", articolo ...

Zingaretti - Calenda o Delrio. Tre ipotesi per il dopo Renzi : Nicola Zingaretti scende in campo per la guida del Pd. Il presidente della Regione Lazio annuncia che parteciperà alla "rigenerazione" del partito. "Io ci sarò", dice. Il governatore indica anche qual è il modello cui si ispira: il laboratorio Lazio, da trasportare a livello nazionale. La discesa in campo di Zingaretti viene accolta con favore dalla minoranza dem: per Andrea Orlando si tratta di ...