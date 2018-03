Renzi detta la linea | Nessuna stampella per Lega o M5s | governi chi ha vinto

Renzi detta la linea : “Il Pd non appoggerà Lega o M5s - governi chi ha vinto” : Renzi detta la linea: “Il Pd non appoggerà Lega o M5s, governi chi ha vinto” Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ieri Orfini: “Governo con M5s sarebbe la fine del Pd”. Continua a leggere L'articolo Renzi detta la linea: “Il Pd non appoggerà Lega o M5s, governi chi ha vinto” proviene da NewsGo.

Renzi detta la linea : "Il Pd non appoggerà Lega o M5s - governi chi ha vinto" : Il segretario Dem, che non andrà alle consultazioni al Quirinale, conferma che non si candiderà alle prossime primarie. Ieri Orfini: "Governo con M5s sarebbe la fine del Pd".

Allerta Meteo per Domenica 11 Marzo : super caldo e piogge torRenziali - scatta l’allarme alluvione in 4 Regioni [DETTAGLI] : 1/6 ...

Calenda nuovo segretario Pd?Il ministro disarciona Renzi detta la linea : "No alleanze con M5S" : Quatto quatto, micio micio, Carlo Calenda si fa sotto approfittando della crisi di Matteo Renzi e del Pd e chiede la tessera del Partito Democratico proprio il giorno dopo della sconfitta epocale che lo ha visto precipitare sotto il 20%. Segui su affaritaliani.it

Renzi detta la linea al Pd : 'Le mie dimissioni vere. Tragico errore sostenere le destre o M5S' : 'Le elezioni sono finite, il Pd ha perso, occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Non capisco le polemiche interne di queste ore. Ancora litigare? Ancora attaccare me?'. Lo ...

Anche la Bonino molla Renzi Con Prodi al fianco di Gentiloni La vendetta di Emma con Matteo : Emma ha seriamente rischiato di rimanere al palo in questa competizione elettorale. Dapprima il Pd, e cioè Renzi, l’aveva illusa e poi l’aveva lasciata a sé stessa nelle more di una raccolta firme che si prospettava quasi impossibile. Mente la Bonino non si capacitava di tanta cattiveria Segui su affaritaliani.it