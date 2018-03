Renato Brunetta | ' Governo di centrodestra con l' appoggio di Matteo Renzi'

Renato Brunetta : 'Il Pd ci appoggi sui nomi per le presidenze delle Camere' : Renato Brunetta , capogruppo di Forza Italia alla Camera, spiega: 'Tra le parole e i fatti c'è la politica. Stiamo cercando di capire se il Pd sarà pronto a darci una qualche forma di appoggi o . ...

Renato Brunetta gela Matteo Salvini : 'Lui premier incaricato? Guardate che alla fine i seggi...' : La notte elettorale è ancora lunga. Anzi, lunghissima. E lo spiega in modo chiarissima Renato Brunetta : 'Da questi dati vedo un crollo e una sconfitta del Pd. Se il centrodestra arriverà ai 280 seggi ...

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come nuovo ministro dell'Economia. Dopo Meloni - Salvini e Cottarelli - il Cav ha già designato il suo governo : Silvio Berlusconi vuole Renato Brunetta come prossimo ministro dell'Economia. Presentando il capogruppo di Forza Italia alla Camera al capogruppo del Ppe a Strasburgo, il tedesco Manfred Weber, il Cavaliere ha detto: "Adesso dobbiamo decidere con il nostro nuovo ministro dell'Economia".

Tasse - Renato Brunetta avverte l'Italia : prima si vota - poi sarà manovra da 5 miliardi : Certo, la flat tax ci lascerà un sacco di soldi in tasca per rilanciare i consumi e rimettere in moto l' economia, l' eliminazione della giungla di detrazioni e deduzioni fiscali rivoluzionerà il nostro modo di pagare le Tasse, i pensionati avranno un assegno più alto e i poveri potranno usufruire di un ...