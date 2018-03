Reddito cittadinanza | l' avviso di Poste

"Il Reddito di cittadinanza si finanzia da solo". Pasquale Tridico fissa 5 priorità per lavoro e welfare : reddito di cittadinanza, investimenti pubblici, salario minimo orario, patto di produttività, riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. Sono queste le cinque priorità che Pasquale Tridico, indicato da Luigi Di Maio come ministro del lavoro e del welfare del suo Governo, descrive sul Blog delle Stelle.Alla base del nostro declino economico non ci sono solo le politiche di austerità ma anche la ...

Reddito di cittadinanza - come funziona in Spagna (dove esiste davvero) : Varia la denominazione, da regione e regione, cambia anche la sostanza. La Spagna ha introdotto da qualche anno l’istituto del Reddito di cittadinanza, tuttavia lo Stato centrale ha demandato alle regioni (las comunidades autónomas) la facoltà di riconoscere e disciplinare la misura sociale. A Madrid, come più a sud in Andalusia, lo chiamano Reddito minimo di inserimento (“Renta Mínima de Inserción”), in Catalogna Reddito garantito di ...

Ruocco (M5S) : Reddito di cittadinanza - sinistra razzista : Ruocco (M5S): Le false notizie sulle file agli sportelli Caf nel meridione mi indignano profondamente Roma – Carla Ruocco (M5S) ha rilasciato alcune dichiarazioni. Lo... L'articolo Ruocco (M5S): Reddito di cittadinanza, sinistra razzista proviene da Roma Daily News.

Reddito di cittadinanza : tutto quello che c’è da sapere (bufale escluse) : Dopo le elezioni del 4 marzo, il Reddito di cittadinanza è sulla bocca di tutti: tra equivoci, uso improprio di …

La bufala del Reddito di cittadinanzaDi Maio premier dimostri come se la cava : È proprio perché si ha ragione di essere stanchi di sentire sciocchezze, che sì, ha ragione Di Maio: assolutamente nessun governo senza il M5s. Vogliamo vedere come distribuiscono il reddito di cittadinanza Segui su affaritaliani.it

Reddito di cittadinanza - torna in auge la proposta del M5S : Nei giorni scorsi alcuni CAF del Sud Italia, Puglia e Sicilia, hanno ricevuto richieste sul Reddito di cittadinanza, misura proposta dal Movimento 5 Stelle durante la campagna elettorale delle Elezioni 2018. Ricordiamo che i pentastellati avevano presentato già questa proposta nel 2013 con un provvedimento di legge. Vediamo come funziona nel dettaglio. Il Reddito di cittadinanza è una forma di Reddito minimo garantito per i nuclei familiari che ...

Il Reddito di cittadinanza è stato introdotto un anno fa in Finlandia : ecco come funziona : Da dicembre 2016 duemila finlandesi ricevono dal Governo 560 euro al mese, direttamente sul conto corrente al posto del sussidio di disoccupazione. Ad annunciare la misura alle persone selezionate una lettere in cui il governo di Helsinki...

La lettera a Repubblica Bari : "Reddito di cittadinanza - altro che fake news" : Le lettere per l'edizione cartacea, della lunghezza massima di 1.200 battute, vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica lettereBari@Repubblica.it . A...

M5S : Boccia - Reddito cittadinanza? Ridurre divari ma non rialzare debito (2) : (AdnKronos) – Da 20 anni, rileva ancora il leader degli industriali, “ci siamo distratti e non è stata affrontata la questione meridionale” e su questo punto “condividiamo il problema del disagio nel mezzogiorno” con il Movimento 5 Stelle. Il voto al Sud, rileva, “è stato un po’ la nostra Brexit: un territorio un po’ ignorato negli ultimi 20 anni che ha reagito votando contro i partiti ...

M5S : Boccia - Reddito cittadinanza? Ridurre divari ma non rialzare debito : Roma, 11 (AdnKronos) – “Sul reddito di cittadinanza noi poniamo degli ‘alert’ in termini di criticità perché è evidente che dobbiamo lavorare sul reddito di inclusione per Ridurre i divari ma dobbiamo stare attenti a non rialzare il debito pubblico perché questo potrebbe essere un problema per il Paese”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia nel corso di ‘Mezz’ora in più’ ...

Reddito cittadinanza e flat tax? Quanta fiducia nella politica. Anche troppa - Vvox : Salvini ha predicato in lungo e in largo due provvedimenti esiziali per la nostra economia: la flat tax al 15% e l'abolizione della legge Fornero , dal nome del ministro promotore al tempo del ...

Di Maio : daremo Reddito di cittadinanza e faremo manovra shock per creare lavoro : Il leader del M5S dice: abbiamo messo al primo posto la qualità della vita dei cittadini che vuol dire eliminazione della povertà. E assicura: "la nostra attenzione sarà massima anche su altri fronti come quello della lotta alla corruzione, dell'eliminazione della burocrazia inutile con 400 leggi da abolire, del rispetto dell'ambiente"

Reddito di cittadinanza - Di Maio insiste : "Faremo un Governo a servizio della gente" : "Noi non abbiamo a cuore le poltrone, abbiamo a cuore che venga fatto cio' che i cittadini attendono da 30 anni e che ci hanno dato il mandato di realizzare con oltre il 32% di consenso". Così il candidato premier del Movimento...

Di Maio bocciato : “la flessibilità non va usata per il Reddito di cittadinanza” : L’Unione Europea è molto preoccupata dalla possibilità che il M5S venga appoggiato dal Pd per formare un Governo. “A Bruxelles