Ratzinger difende Francesco | contro di lui ' stolto pregiudizio'

Benedetto XVI difende Papa Francesco/ Lettera di Ratzinger “basta stolto pregiudizio su Bergoglio non-teologo” : Benedetto XVI difende Papa Francesco in una Lettera : Ratzinger scrive, “basta con lo stolto pregiudizio per cui Bergoglio sarebbe privo di formazione teologica, non è così"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 19:19:00 GMT)

Ratzinger difende Mueller : Ha difeso la tradizione : Joseph Ratzinger è tornato a "parlare". E lo ha fatto prendendo le "difese" del cardinale Gherard Müller, ex prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, "licenziato" da Bergoglio durante il luglio scorso. "Un prete - e certamente un vescovo e un cardinale - non è mai semplicemente in pensione", ha scritto il Papa Emerito al prefetto emerito della Congregazione ...