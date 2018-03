Ratzinger | “Basta stolto pregiudizio contro Bergoglio”

meteoweb.eu

(Di lunedì 12 marzo 2018) Città del Vaticano, 12 mar. (AdnKronos) – Il pontificato di Papa Francesco in discontinuità con il precedente è “uno”. Ad affermarlo è proprio il pontefice emerito Benedetto XVI, in una lettera personale inviata a monsignor Dario Edoardo Viganò prefetto della Segreteria per la Comunicazione vaticana – che l’ha resa nota – ricevuta in occasione della presentazione della collana ‘La Teologia di Papa Francesco’ edita dalla Lev, la Libreria Editrice Vaticana.“Plaudo a questa iniziativa – scrive Benedetto XVI – che vuole opporsi e reagire alloper cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica, mentre io sarei stato unicamente un teorico della teologia che poco avrebbe capito della vita concreta di un cristiano oggi”.Joseph ...