Rally Messico | Mondiale 2018 | Sebastien Ogier trionfa sullo sterrato messicano Dani

Mondiale Rally - In Messico vince Sébastien Ogier : Sébastien Ogier vince il Rally del Messico e si riprende la leadership del Mondiale. Il pilota francese della M-Sport ha preceduto la Hyundai di Daniel Sordo e la Citroën di Kris Meeke. Solo quinto Sébastien Loeb: dopo aver condotto la gara, una foratura gli ha fatto perdere la possibilità di trionfare al suo ritorno nella categoria.Seconda vittoria stagionale. Si era già imposto a Monte Carlo, inaugurando al meglio la stagione 2018. Ogier si è ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Sebastien Ogier domina la giornata e vola al comando - Dani Sordo e Sebastien Loeb perdono terreno : Il sabato del Rally del Messico potrebbe aver deciso la gara centroamericana nel suo complesso. Il campione del mondo in carica Sebastien Ogier, infatti, ha disputato una giornata quasi perfetta e ha preso il comando della classifica, approfittando, anche, dei problemi altrui. Il rientrante Sebastien Loeb, dopo un inizio di sabato eccellente, è incappato in un problema ad una gomma e ha perso oltre 2 minuti, mentre l’ex leader, Dani Sordo, ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : Dani Sordo prende il comando - ma Sebastien Loeb è ad un passo - male Neuville : Dopo una prima giornata del Rally del Messico decisamente intensa, è lo spagnolo Dani Sorso a comandare la classifica generale con 7.2 secondi sul rientrante Sebastien Loeb. Il nove volte consecutive campione del mondo è tornato alle gare come se niente fosse e ha subito dimostrato di poter competere per la vittoria finale. Terza posizione per Ott Tanak a 11.0 secondi dalla vetta, mentre è quarto Kris Meeke a 25.0. Solamente quinto, e con un ...

WRC 2018 : nel weekend il Rally del Messico - info diretta tv streaming : Torna nel week-end il mondiale Rally WRC che, a partire da giovedì 8 marzo, farà tappa nel continente americano per il Rally del Messico. L’evento, attesissimo di per sé, può contare sulla presenza del campionissimo Sebastian Loeb, al ritorno in gara dopo diversi anni di assenza dal circuito mondiale. Il ritorno del re Loeb: il francese può impensierire i rivali? La partecipazione del nove volte campione del mondo mette un po’ in secondo piano ...

Rally Messico - Mondiale 2018 : sfida Neuville-Ogier sullo sterrato ed il ritorno di Sébastien Loeb : Torna il Mondiale Rally 2018 e lo fa sbarcando in centro America con la quindicesima edizione del Rally del Messico. Riparte dunque il grande confronto tra Thierry Neuville e Sebastien Ogier, vincitori rispettivamente del Rally di Svezia e del Rally di Montecarlo, con una corsa che nasconde sempre grandi insidie. Sono proprio i due contendenti a rappresentare i favoriti per il successo in terra messicana, anche se la scorsa edizione, ricca di ...

