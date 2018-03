Rainbow Six Siege | al via la Stagione 7 della Pro League

Rainbow Six Siege : Operazione Chimera - Recensione : Come si usa dire, c'è sempre una prima volta, e per Ubisoft e Rainbow Six: Siege, questa prima volta è proprio Operazione Chimera. Prima volta, dopo ben due anni e 8 operazioni, come vengono chiamate le stagioni, in cui i contenuti aggiuntivi gratuiti introdotti non seguono i soliti schemi. Infatti, diversamente da quanto succedeva in passato, i due nuovi operatori sono entrambi attaccanti e appartengono a nazionalità già presenti, non viene ...

Rainbow Six Siege : stabilito un nuovo record di giocatori connessi contemporaneamente su Steam : Dopo il problematico lancio del 2015, Rainbow Six Siege è diventato uno dei titoli più apprezzati dai giocatori e, molto, lo si deve al lavoro svolto da Ubisoft che ha continuato a supportare il suo gioco con costanza.Le ultime novità per Rainbow Six Siege sono arrivate con l'avvento dell'Anno 3, che ha visto la pubblicazione di Outbreak e Operazione Chimera. Proprio in seguito all'arrivo di questi contenuti, oggi il titolo torna protagonista ...

Caos Rainbow Six Siege dopo Operazione Chimera - quando Ubisoft risolverà i problemi : Il 6 marzo è cominciato l'attesissimo Anno 3 per Rainbow Six Siege con l'aggiornamento Operazione Chimera e l'evento Outbreak. Introduce diverse novità, come la nuova unità speciale di difesa chimica, biologica, radioattiva e nucleare (CBRN) con due nuovi operatori disponibili nel roster per la modalità multigiocatore, utilizzabili anche nell’evento Outbreak insieme ad altri operatori classici. Vengono rispettivamente dalla Francia e dalla ...

Alle 15 saremo in diretta con Rainbow Six : Siege : Anche per questo pomeriggio si rinnova l'appuntamento con le imperdibili dirette di Eurogamer.it!Questa volta ci focalizzeremo su uno dei titoli più apprezzati dai giocatori, stiamo parlando di Rainbow Six: Siege, il gioco targato Ubisoft che continua ad essere supportato con interessantissimi contenuti: tra questi vi segnaliamo Operazione Chimera e Outbreak dell'Anno 3, resi disponibili nella giornata di ieri.A partire dAlle ore 15 potrete ...

Rainbow Six Siege : oggi disponibili Operazione Chimera e Outbreak : Dopo una lunga attesa, da oggi sono finalmente disponibili i nuovi contenuti della Stagione 1 dell'Anno 3 di Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico di Ubisoft che si arricchisce di due nuovi operatori e di una modalità cooperativa.Vi avevamo già raccontato le nostre opinioni sui nuovi contenuti nella nostra prova, e finalmente tutti i giocatori hanno ora accesso a Operazione Chimera, che aggiunge i nuovi operatori Lion e Finka, e ad Outbreak, ...

Rainbow Six Siege : Disponibile l’Operazione Chimera : Ubisoft annuncia che l’evento “Outbreak”, due nuovi operatori dell’Operazione Chimera e il primo principale aggiornamento dei contenuti del terzo anno di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege sono finalmente disponibili per console e PC. Rainbow Six Siege: Nuovi operatori e molto altro I due nuovi operatori di questa stagione sono specializzati in attacchi biologici e, oltre a essere giocabili nel multiplayer ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft usa il pugno di ferro contro i giocatori volgari e aggressivi : Fin dai primi giorni di lancio, sono numerosi i giocatori che utilizzano bug e glitch in Rainbow Six Siege, per eliminare gli avversari disonestamente, Ubisoft è sempre intervenuta sia con il rilascio di aggiornamenti che di sospensioni temporanee o definitive, sulla base delle segnalazioni ricevute. Ubisoft annuncia nuovi provvedimenti per i giocatori scurrili Craid Robinson di Ubisoft su Reddit ha affermato: A breve ...

Orario uscita Operazione Chimera in Rainbow Six Siege al 6 marzo : peso - problemi e dettagli : Rainbow Six Siege vivrà oggi 6 marzo un grande giorno: inizia ufficialmente l'Anno 3 con Operazione Chimera e Outbreak. Se stai cercando di sapere l'Orario di uscita di questo nuovo e importante aggiornamento, ma anche dettagli e peso dell'update, sei nel posto giusto. Bisogna innanzitutto sapere a che ora esce l'aggiornamento Operazione Chimera per Rainbow Six Siege, dato che ci saranno problemi e conseguente manutenzione programmata ai ...

Vicini ban permanenti in Rainbow Six Siege : cosa non si dovrà fare : La prossima settimana cominceranno ad arrivare diversi ban in Rainbow Six Siege a causa dei giocatori definiti "tossici". Parliamo di ban permanenti, quindi la questione è davvero seria. Il community developer di Ubisoft per Rainbow Six Siege, Craig Robinson, ha preso la parola fornendo ulteriori dettagli nel Subreddit del gioco: "A partire dalla prossima settimana implementeremo un miglioramento nel sistema che abbiamo usato per bannare i ...

Rainbow Six Siege : Operazione Chimera e Outbreak - prova : È una fresca nottata di giugno, siamo nel 2014 e la conferenza di Ubisoft dell'E3 si è appena conclusa con la consueta bomba di fine show, ossia la presentazione del nuovo capitolo del franchise Rainbow Six, che si mostra con un lungo trailer a dir poco spettacolare. I fan del brand attendevano questo momento da ben 7 anni, da quando il publisher transalpino aveva scelto di congelare la serie in seguito all'uscita di Vegas 2 e alla cancellazione ...

Nuovi retroscena su Rainbow Six Siege Operazione Chimera e Outbreak al 25 febbraio : Rainbow Six Siege Operazione Chimera è attesissimo e debutterà ufficialmente il 6 marzo, ne abbiamo già parlato. Il sito PcGamesN ha intervistato il game director del gioco, Xavier Marquis, soprattutto sull'influenza degli RTS sul gioco, la tossicità di alcuni giocatori e molto altro.Ma di cosa parliamo? Operazione Chimera segna l'inizio dell'anno 3 di Rainbow Six Siege e introduce una nuova unità speciale. Gli attacchi biologici e chimici ...

Rainbow Six Siege - i numeri da record del Six Invitational 2018 : Per vincere quest'ultimo, la squadra capitanata da "Fabian" Hällsten ha dovuto sconfiggere i campioni del mondo in carica, gli Evil Geniuses, supportati dal pubblico di casa nord americano. In un'...

Numeri da record per il Six Invitational 2018 dedicato a Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Six Invitational 2018, l'evento culminante della seconda stagione della scena eSports di Tom Clancy's Rainbow Six, ha ottenuto Numeri da record. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Il Six Invitational ha celebrato l'anniversario del lancio di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege riunendo appassionati, giocatori professionisti, sviluppatori e streamer a Montreal, in Canada, la città natale del gioco.Read more…

Polemiche per le loot box in Rainbow Six Siege? Come ha risposto il game director : Il game director Alexandre Remy difende l'arrivo delle loot box in Rainbow Six Siege in un'intervista ad MCV, sostenendo che loro, gli sviluppatori, non sonno assolutamente avidi (questa per caso è una frecciatina ad Electronic Arts?). In realtà il director non ha fatto altro che difendere la scelta legata all'evento Outbreak. Il dibattito nato in merito alle loot box ruota intorno ad una questione che non mette d'accordo tutti i giocatori. ...