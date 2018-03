“Quella che l’ho scritto io” | ma non lo sa nessuno | un libro svela i veri padri delle

ilfattoquotidiano

: Sono una di quelle persone che mette “riproduzione casuale” e poi salto tutte le canzoni finché non arrivo a quella che volevo ascoltare . - AlicelikeAudrey : Sono una di quelle persone che mette “riproduzione casuale” e poi salto tutte le canzoni finché non arrivo a quella che volevo ascoltare . - zaiapresidente : Proteste come quella dei senegalesi a Firenze, in Senegal durerebbero 4 secondi. In Italia, invece, tutto è permess… - Einaudieditore : «Quando un nero commette un crimine, i bianchi dicono che quella gente è fatta così. Quando è un bianco a commetter… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones è un caso di scuola. Tutti la associano a Gianni Morandi, pochi sanno che il testo è di Franco Migliacci e la musica di Mauro Lusini. A loro, tuttavia, il pezzo è stato riconosciuto. Meno fortunati sono altri autori di canzoni di successo che – come racconta Fabrizio Basciano in La bottega dei falsautori (Arcana Edizioni, 193 pp, 16 euro) – si sono visti “scippare” le loro creazioni. “Mi piace Renato Zero“, “sono un fan Gianni Morandi“, “non vivrei senza la musica di Claudio Baglioni“, “quella di Roberto Vecchioni è pura poesia”. Ma buona parte di quello che abbiamo sempre pensato essere il prodotto della penna o della mente dei nostri beniamini è in realtà totalmente o parzialmente riferibile ae propri ghostwriter, o, meglio ancora, ghost-composer, compositori fantasma ...