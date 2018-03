Quando si gioca Juventus-Napoli?

Sci alpino - Quando gareggia Sofia Goggia? La bergamasca si gioca la Coppa del Mondo di discesa. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv : Mercoledì 14 marzo sarà un giorno fondamentale nella carriera di Sofia Goggia: alle ore 12.00 scatterà la discesa libera delle Finali della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Ad Are (Svezia) si assegnerà la Sfera di Cristallo: la bergamasca scenderà con il pettorale rosso, dovrà difendere 23 punti di vantaggio su Lindsey Vonn e 71 su Tina Weirather, le uniche avversarie che possono guastare la festa all’azzurra. La Campionessa Olimpica ...

Italia-Scozia - ultima giornata Sei Nazioni 2018 : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Si chiuderà il Sei Nazioni di rugby, per l’Italia, allo Stadio Olimpico di Roma, sabato 17 marzo alle ore 13.30, con il quinto match contro la Scozia. Sicuramente questo match evoca dolci ricordi nella mente degli azzurri: all’esordio assoluto della nostra nazionale nel torneo, gli italiani, che allora giocavano le gare interne al Flaminio di Roma, vinsero per 34-20. La gara sarà trasmessa in chiaro da DMAX, al canale 52 del digitale ...

Roma-Shakhtar Donetsk - ritorno ottavi Champions League : Quando si gioca? Orario d’inizio e come vederla in tv : Una rimonta difficile ma non impossibile per dare linfa al sogno europeo e conquistare il pass per i quarti di finale della Champions League 2017-2018. La Roma ospiterà lo Shakhtar Donetsk martedì 13 marzo all’Olimpico con l’obiettivo di rimontare il 2-1 incassato in Ucraina e passare il turno, emulando in tal modo la Juventus, che ha sconfitto il Tottenham a Wembley al termine di una sfida epica. I giallorossi dispongono di tutte le ...

Disponibile Final Beta di Sea of Thieves per tutti - fino a Quando si potrà giocare : Sea of Thieves svela a sorpresa una Final Beta, già aperta a tutti online poco prima del lancio. La nuova Beta è già accessibile a tutti, anche ai non Insider, e quindi può essere scaricata già dallo Store cercando "Sea of Thieves Beta". Inoltre può essere scaricata anche da questa pagina. https://www.youtube.com/watch?v=eyaxAo4rd-c Bisogna però sottolineare che la Final Beta di Sea of Thieves è Disponibile solo nel weekend fino alle 11:00 ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : Quando giocano? La data della partita. Programma - orari e tv : Tutte le sfide del Sei Nazioni saranno trasmesse in diretta TV ed in live streaming sulla piattaforma OTT gratuita DPLAY , nonché su OASport, che vi offrirà la diretta live streaming di tutte le ...

Galles-Italia - Sei Nazioni 2018 : Quando giocano? La data della partita. Programma - orari e tv : Ci siamo, mancano poco più di 48 ore: dopo la settimana di riposo che ha fatto seguito alla terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di rugby, è ormai tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. La nostra selezione, ancora a quota zero in classifica, è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che ha vinto all’esordio ...

Dinamo Kiev-Lazio - Ritorno Ottavi Europa League : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. GIOVEDI' 15 MARZO: 19.00 Dinamo Kiev-Lazio , foto Gianfranco Carozza,

Dinamo Kiev-Lazio - Ritorno Ottavi Europa League : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Dopo il match di questa sera allo Stadio Olimpico di Roma, Dinamo Kiev e Lazio si affronteranno giovedì 15 marzo nel Ritorno degli Ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I biancocelesti vogliono proseguire la propria avventura nella seconda competizione continentale e hanno tutte le carte in regola per fare la differenza contro la formazione ucraina che proverà a farsi forza con il proprio pubblico per provare a mettere in ...

Arsenal-Milan - Ritorno Ottavi Europa League : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv : Dopo il match di questa sera, Milan e Arsenal si sfideranno nel Ritorno degli Ottavi di finale dell’Europa League 2018 di calcio. I rossoneri sognano la qualificazione al turno successivo e dovranno rendersi protagonisti di una partita importante nella tana dei Gunners: la formazione di Wenger avrà tutto il sostegno della propria tifoseria, i ragazzi di Gattuso dovranno letteralmente superarsi se vorranno proseguire la propria avventura ...

Tennis - Finale Atp San Paolo : Quando gioca Fabio Fognini? L’avversario dell’azzurro : Fabio Fognini si è qualificato alla Finale del Torneo ATP 250 di San Paolo. Domani domenica 4 marzo, il ligure tornerà sulla terra battuta brasiliana per disputare l’atto conclusivo del torneo. Il numero 1 del Tennis italiano si troverà di fronte il vincente della sfida tra il cileno Nicolas Jarry e l’argentino Horacio Zeballos. Il pronostico pende dalla parte del numero 20 al mondo che può tornare a conquistare un trofeo. Di seguito ...

Tottenham-Juventus - Ritorno ottavi Champions League : Quando si gioca? Programma - orari e tv : Mercoledì 7 marzo si giocherà Tottenham-Juventus, Ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri dovranno ribaltare il brutto pareggio maturato all’Allianz Stadium, un 2-2 che non può soddisfare i vicecampioni d’Europa: serve una vittoria (o un pareggio dal 3-3 in su) per passare il turno. Non sarà una missione semplice per la formazione guidata da Max Allegri che deve espugnare il campo ...

Cancelo : 'Deluso Quando non giocavo - ansia ma nel derby sarà grande Inter' : Joao Cancelo ha fame di vittoria nel derby. Il terzino portoghese dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro il Milan: 'Non si tratta di egoismo, ma nessun calciatore è contento quando non gioca. Non ero deluso perché non giocavo, ero deluso con ...

Juventus-Milan - Finale Coppa Italia 2018 : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Partita secca all’Olimpico di Roma : Sarà Juventus-Milan la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio si giocherà mercoledì 9 maggio, come da tradizione allo Stadio Olimpico di Roma. Si preannuncia un grande spettacolo tra due grandi del nostro calcio e un match davvero imperdibile per tutti gli appassionati che potranno gustarsi un incontro di lusso con in palio un trofeo prestigioso. Se, infatti, sulla carta i bianconeri sono favoriti, in una Partita secca tutto può accadere e la ...

Finale Coppa Italia 2018 : Quando si gioca? Data - programma - orari e tv. Appuntamento all'Olimpico di Roma : La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. MERCOLEDI' 9 MAGGIO: 20.45 Finale Coppa Italia 2018