huffingtonpost

: Riporto, per memoria storica, che cosa si diceva nel 2013 subito dopo le elezioni. Poi si è fatto il governo Letta… - lorepregliasco : Riporto, per memoria storica, che cosa si diceva nel 2013 subito dopo le elezioni. Poi si è fatto il governo Letta… - HuffPostItalia : Quando la memoria va in black-out: l’amnesia globale transitoria - Nerowolf123 : @Ludo_Fusco eh già...mancava la scusa solita. ovviamente quando ce li davano contro andava bene no? ah ma quelli ma… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Questo post è a cura di Shalom Haggiag, Specialista Neurologo Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini RomaMarina è una donna in salute, avvocato civilista, sposata, due figli, conduce una vita molto attiva. Si tiene in forma, l'attività fisica è la sua passione. Frequenta assiduamente la palestra assieme a Karin, l'amica d'infanzia. Giovedì, dopo un'intensa lezione di pilates, Karin vede Marina aggirarsi in strada con lo sguardo perplesso.- "Marina che fai? Tutto bene?"- "...eh...non capisco...come sono arrivata qui?"- "In che senso? Eravamo in palestra"- "Io in palestra?! Ma? Non capisco..."- "Marina stai scherzando? Tutti i giovedì vieni alla lezione di pilates... ma stai bene?!"- "Io pilates?... come sono arrivata qui? Dove è la macchina?"- "Mi stai facendo preoccupare...di solito vieni in autobus..."- "Ma dove mi trovo? Come ...