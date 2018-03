“Purtroppo è morto” Svolta nel giallo della scomparsa del bimbo Il caso aveva tenuto

caffeinamagazine

: @lunaelle69 luna mi piaci molto,sei single?di dove sei tesoro?grazie del visionario,il mio idolo grande mito vision… - daverioalberto4 : @lunaelle69 luna mi piaci molto,sei single?di dove sei tesoro?grazie del visionario,il mio idolo grande mito vision… - Studionews24 : Terribile incidente in casa Berlusconi: Purtroppo è morto Purtroppo -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Un’altra storia che purtroppo non ha avuto un lieto fine. I familiari hanno sperato e pregato fino all’ultimo ma la notizia è stata confermata dalla polizia. Dal 27 febbraio, uscito dalla casanonna per raggiungere quella del cugino, a un centinaio di metri, è scomparso nel nulla senza lasciare nessuna traccia da Las Hortichuelas, vicino ad Almeria, in Spagna. Gabriel Cruz, otto anni è stato ritrovato nel bagagliaio dell’autocompagna del padre. Ana Julia Quezada, 43 anni, è stata arrestata dalla Guardia Civil mentre cercava di trasportare il corpo del bambino nel bagagliaio del suo veicolo, come riportato dal ministro degli Interni spagnolo Juan Ignacio Zoido. Secondo alcune fonti, la donnarimosso i resti del bambino da un pozzo per paura che venisse trovato dato che il cerchio delle indagini si era spostato sui conoscenti e familiari...