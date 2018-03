PSG | Dani Alves | ' Fuori dalla Champions perché il gruppo è poco unito Neymar non è un

Dani Alves - ci risiamo : 'Al PSG manca connessione' : PARIGI , FRANCIA, - L'estate scorsa aveva fatto capire che lasciava la Juventus per vincere la Champion League , quella stessa Champions che vedrà la Juventus anche quest'anno tra le otto migliori d' ...

Dani Alves - debacle al PSG : i tifosi della Juventus scatenati sui social : Dani Alves, in estate, ha lasciato la Juventus ma i tifosi bianconeri non hanno affatto dimenticato le sue parole: "Il mio obiettivo è tornare a vincere la Champions League, per questo ho lasciato la Juventus. Ed è lo stesso motivo per cui Neymar ha lasciato il Barcellona. È una coppa che dà adrenalina, ci eccita". In realtà, però, il Psg è stato eliminato dai detentori della competizione, per due anni di fila: il Real Madrid ...

PSG - Dani Alves : il web non perdona. Errori in campo - e fuori - da dimenticare : A poche ore dalla sconfitta di Cardiff, dove hai visto i tuoi compagni con le lacrime agli occhi, hai postato su Instagram le scarpe della finale che hai vinto a Berlino proprio contro la #Juve . Io ...

Alex Sandro come Dani Alves : prima il cambio di ruolo - poi la cessione al PSG : @NicolaBalice 'Il dietro le quinte del mondo Juventus, guarda la docuserie First team: Juventus, solo su Netflix'

Fari su Real-PSG : 'Dani Alves è in difficolta. E ora c'è CR7' : TORINO - Real Madrid-Psg è una delle sfide più suggestive degli ottavi di finale della Champions League e, nonostante il momento difficile dei campioni d' Europa e del mondo in carica che arrancano nella Liga e sono stati fatti fuori dal Leganés ai quarti di ' Copa del Rey ' , in Francia sono convinti che i 'blancos' di Zinedine Zidane possano comunque far male ai ...

Sochaux-PSG - Trapp viene espulso e in porta ci va… Dani Alves! [VIDEO] : Tutto facile per il Psg nel match di Coppa di Francia contro il Sochaux. 4-1 il punteggio finale con i parigini che hanno conquistato il pass per i quarti di finale. Da segnalare la tripletta di Di Maria, migliore in campo del match. L’unica nota negativa della serata è stata l’espulsione del portiere Trapp al 90′. Avendo già terminato i cambi, Emery ha deciso di mandare in porta Dani Alves. Ecco il video dell’ex terzino ...

Coppa di Francia - Souchaux-PSG 1-4 : Trapp espulso - cambi finiti. In porta va Dani Alves : MONTBELIARD , Francia, - Il Psg vince 4-1 sul campo del Souchaux , Ligue 2, l'equivalente della nostra Serie B, e accede ai quarti di finale della Coppa di Francia. La squadra di Emery si porta in ...

PSG - Dani Alves squalificato per tre giornate : PARIGI (FRANCIA) - Mano pesante della commissione disciplinare della Ligue 1 nei confronti di Dani Alves, espulso domenica nella sconfitta contro il Lione: tre turni di squalifica piu' uno con la ...