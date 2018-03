Protesta migranti strada bloccata a Portula

Cassino - migranti in Protesta da giorni per il cibo e le condizioni : Un'altra protesta dei migranti a Cassino. Nella città martire continuano a verificarsi episodi di questo tipo. Almeno due, infatti, sarebbero state le rimostranze dei richiedenti asilo ospitati da una cooperativa nel corso dell'ultima settimana. E nel mirino dei migranti, questa volta, sarebbero finiti la scarsa qualità del cibo, il ritardo nella consegna dei permessi di soggiorno e le condizioni igienico-sanitarie della struttura in ...

Roma - migranti si barricano nel centro d’accoglienza per Protesta : Roma, migranti si barricano nel centro d’accoglienza per protesta La contestazione di circa 200 ospiti della struttura è scattata per il mancato pagamento del pocket money, la diaria per far fronte alle spese quotidiane. La situazione è tornata alla normalità dopo le rassicurazioni del responsabile. Salvini si è recato sul ...

'Ricaricateci il telefono' - Protesta migranti a Roma : Tensione verso le 8 di questa mattina al centro di accoglienza per migranti in largo Tommaso Perassi, all'Aurelio, a Roma. Circa 50-60 ospiti della struttura hanno protestato per la mancata ricarica ...

'Non vogliamo l'Anastasia' : ecco le motivazioni della Protesta dei migranti Video : La notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Mantova. Il fatto è accaduto giovedì 8 febbraio nella struttura per migranti Cas di Roncoleva', situata nei pressi di Castelbelforte comune in provincia di Mantova. Alcuni ospiti della cooperativa hanno dato vita a una protesta per ottenere il diritto all'abbonamento a Sky per re le partite di calcio. Giovedì mattina presto, venti migranti richiedenti asilo politico, si sono riuniti all'esterno ...

Erdogan - udienza con il Papa su Gerusalemme - migranti e diritti umani. Scontri al sit-in di Protesta : Francesco ha donato al presidente turco un angelo della pace. Dopo l'udienza in Vaticano, Erdogan vede Mattarella, poi Gentiloni. Scontri tra manifestanti e polizia al sit-in di protesta contro la visita del presidente turco a Castel Sant'Angelo, due fermi

Migranti : Protesta a Lampedusa contro rimpatri - Bartolo 'per loro isola come carcere' : Palermo, 26 gen. (AdnKronos) - Prosegue a Lampedusa, nell'Agrigentino, la protesta di un gruppo di Migranti che da ieri mattina protestano davanti la chiesa dell'isola. Chiedono di lasciare l'isola, ma di non essere rimpatriati. Alcuni di loro si sono cuciti la bocca con ago e filo. Intanto, nel cen

Migranti : Protesta a Lampedusa contro rimpatri - Bartolo 'per loro isola come carcere' (2) : (AdnKronos) - Per il medico che ha rifiutato la candidatura tra le fila di Liberi e Uguali, la politica dei rimpatri merita una riflessione. "Non trovo giusto che chi scappa dalla guerra e dalla violenza alla ricerca di una vita migliore, rischiando la propria vita in mare, debba essere rimpatriato

Migranti si cuciono bocca per Protesta : 17.15 Quarantadue Migranti stanno proseguendo la protesta che va avanti da giorni davanti alla Chiesa madre di Lampedusa per essere trasferiti altrove e non essere rimpatriati. Si tratta di un gruppo di tunisini. Alcuni di loro non mangiano da 3 giorni e altri si sono addirittura cuciti la bocca con ago e filo. Le forze dell'ordine seguono la protesta, senza intervenire.

Migranti : gruppo profughi nell'agrigentino blocca per Protesta Strada Statale : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - Un gruppo di giovani Migranti, ospiti dell'Hotel Villa Sikania di Siculiana adibita a centro a centro d'accoglienza, ha manifestato per circa un'ora bloccando la Strada Statale 115 che collega Agrigento a Sciacca. I ragazzi, che si sono seduti sulla Strada, denunciano

Il paese dove Protestano a favore dei migranti : A Ripabottoni, in Molise, un gruppo di cittadini si è opposto alla chiusura di un centro di accoglienza dove vivevano 32 richiedenti asilo The post Il paese dove protestano a favore dei migranti appeared first on Il Post.

Ripabottoni - il paese che Protesta perché la prefettura chiude centro d’accoglienza : “Lasciate qui i migranti. Non sono pacchi” : A Goro fecero le barricate perché quelle 12 donne e 8 bambini proprio non li volevano. A Lesignano de’ Bagni, vicino a Parma, a novembre hanno incendiato una struttura appena ristrutturata: doveva ospitare otto richiedenti asilo e sulle colline parmensi qualcuno aveva deciso che non dovevano neanche arrivarci. A San Michele Tiorre, in cinquanta accerchiarono e insultarono una donna che aveva affittato la sua villetta a una cooperativa per ...