Pronto Soccorso Moscati e San Marco Renato Perrini | Presto la conferenza dei

IL CONSIGLIERE COMUNALE MARCO NILO A MELUCCI : «SUBITO LA CONFERENZA SINDACI PER I Pronto SOCCORSO» : Su tematiche come queste l'appartenenza politica conta poco o nulla, conta il bene della città e dei suoi cittadini». NILO aggiunge: «Seppure da CONSIGLIERE di opposizione appartenente alla area di ...

“Ottima questa torta!”. Ma quello che c’era dentro li manda all’ospedale. Una vicenda choc tutta italiana : mangiano il dolce preparato da loro figlio e finiscono al Pronto Soccorso - quello che scoprono i medici li lascia senza parole : Non è proprio una cosa che capita tutti i giorni quella che è capitata nei pressi di Udine. Tutto inizia dopo un ricovero quantomeno sospetto di due signori, marito e moglie. Una sorta di intossicazione, o almeno è quello che sembra ma i sintomi sono curiosi così si comincia ad indagare. quello che si scoprirà poco dopo e che deve essere ancora confermato con certezza, è che il responsabile è il figlio dei due coniugi. Eh sì, perché i due ...

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al Pronto Soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...

Bari - uomo aggredito in strada dalla moglie e dalla suocera : finisce al Pronto soccorso : La lite è scoppiata in corso Mazzini, nel cuore del quartiere Libertà. Allertati dai passanti, sono intervenuti i vigili urbani: mamma e figlia si sono...

Maltempo Roma : picco di accessi al Pronto Soccorso per cadute : Boom di accessi al pronto soccorso per fratture e traumi a causa delle strade ghiacciate a Roma: tanti arrivi nei pronto soccorso dei due grandi policlinici Romani, il Gemelli e l’Umberto I. Ieri mattina al Gemelli la metà degli accessi al pronto soccorso era legato alle cadute: entro le 12 della mattina erano il 50% del totale contro il normale 20% degli arrivi per questi motivi. Oggi il numero delle persone che ha bisogno di assistenza è ...

Difficoltà al Pronto Soccorso di Modica : intervento Asp : "Spesso è colpa di richieste improprie" dichiara l'Asp che conferma comunque l'imminente apertura del nuovo Pronto Soccorso

Paolucci a Castiglione : l'Abruzzo garantirà personale medico per il Pronto Soccorso di Agnone : ... atteso a giorni, a causa del Commissariamento del Molise, dal ritorno dal ministero della Salute e dell'Economia che devono vidimarlo. Esso riguarda Rete Emergenza/Urgenza, Rete ictus e rete ...

Polstrada Romagnano - la caserma trasformata in Pronto soccorso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Polstrada Romagnano, la caserma ...

Isola - giorni 28 e 29 : Rosa e Alessia si chiariscono (più o meno) - Pronto Soccorso per Bianca Atzei : Isola dei Famosi 2018 - Rosa e Alessia All’Isola dei Famosi 2018 il clima sembra tranquillizzarsi. In vista della quinta puntata, infatti, i naufraghi ritrovano la pace (soprattutto Rosa e Alessia, protagoniste di diversi litigi negli ultimi giorni), mentre Bianca Atzei sta male e ha bisogno di lasciare temporaneamente l’Isola per una visita. Francesca Cipriani vuole vedere l’Equatore. Isola dei Famosi 2018, giorni 28 e 29 | ...

Il Pronto Soccorso delle formiche : Che i formicai fossero uno dei più interessanti esempi di rete sociale del mondo animale è cosa già nota. Che fossero dotate anche di un servizio di pronto soccorso in caso di guerra, un po’ meno. Un gruppo di ricercatori del dipartimento di ecologia e biologia animale dell’Università di Würzburg, in Germania, osservando una colonia di formiche africane del tipo Matabele, ha realizzato come queste si preoccupassero di riportare nel formicaio le ...

Sardegna - trovata morta a casa dopo la visita al Pronto Soccorso : L’hanno trovata priva di vita nella sua abitazione di Corso Angioi, a Sassari. Non rispondeva al telefono e – considerando che qualche sera prima era stata dimessa dal Pronto Soccorso dell’ospedale di Sassari – chi la conosceva si era messo in allarme. Da qui la chiamata al 115, il centralino dei vigili del fuoco e la tragica scoperta. Il cuore di M.C., sassarese di 58 anni, aveva cessato di battere. Molto probabilmente per cause naturali, come ...

Botte nel giorno di San Valentino. Lei finisce al Pronto soccorso : Che trasforma di nuovo una lite in un fatto di cronaca dei più dolorosi. Lei, conosciuta in pronto soccorso perché purtroppo curata molte altre volte per eventi simili, si è presentata il 14 febbraio ...

Milano - la metro inchioda : interviene Pronto soccorso : Tanto spavento ma nessun ferito. Una brusca frenata del conduttore di un convoglio della metropolitana di Milano, la M1 a Cairoli, ha fatto intervenire il pronto soccorso per accertare che non ci ...

Milano : brusca frenata della M1 - interviene Pronto soccorso : Milano, 15 feb. (AdnKronos) – Tanto spavento ma nessun ferito. Una brusca frenata del conduttore di un convoglio della metropolitana di Milano, la M1 a Cairoli, ha fatto intervenire il pronto soccorso, per accertare che non ci fossero feriti. Diversi viaggiatori sono coinvolti, “ma a una prima valutazione non c’è nessuno ferito, tutti codici bianchi”, riferisce l’Areu Lombardia. Sul posto sono state mandate quattro ...