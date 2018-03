Promesse della lirica | la grande occasione è in Calabria

Vettel contento della Ferrari - Promesse ai tifosi? Ecco la risposta del pilota : Vettel ha effettuato la sua prima giornata di prove, alla guida della sua monoposto nella pista di Montmelò. Il pilota tedesco ha fatto registrare il miglior tempo e si è detto soddisfatto di questa prima giornata. Il campione della Ferrari ha fatto trapelare il suo entusiasmo, tramite il suo profilo twitter dove si è così espresso: "Ha fatto molto freddo, quindi penso che la cosa più importante è che abbiamo fatto (quasi) 100 giri. Considerando ...

Promesse elettorali della Lorenzin : nuovi ospedali per Vasto e Lanciano : Concluso l'iter procedurale, la firma dell'accordo di programma tra la Regione Abruzzo e i Ministeri della Salute e dell'Economia per la costruzione dei nuovi ospedali è questione di ore. Lo ha annunciato la Ministra della Salute, Beatrice Lorenzin , questo pomeriggio a Lanciano durante la visita al "Renzetti". «Se non ...

ELEZIONI E Promesse/ I soldi pubblici e la lezione della Thatcher : In campagna elettorale abbondano le PROMESSE. Assai costose. Ma con i soldi dei cittadini non si scherza. Come spiegò una volta la Lady di ferro. MARCO BISCELLA(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 06:02:00 GMT)

Elezioni - la Cei ammonisce i partiti : “Le Promesse a vuoto sono immorali. Stop ai discorsi sulla razza e cultura della paura” : “Immorale” lanciare promesse “che già si sa di non riuscire a mantenere”. E necessario “reagire a una cultura della paura“, che non può “mai tramutarsi in xenofobia o addirittura evocare discorsi sulla razza” che si credeva “sepolti definitvamente”. È l’invito del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, in vista delle Elezioni politiche nelle quali, sottolinea, la ...

Promesse ai raggi X/ ll paradosso della sinistra sulle tasse : Ha creato molta sorpresa, e persino un po' di sconcerto, la prima uscita politica di Pietro Grasso come leader di Liberi e Uguali (Leu): 'Aboliamo le tasse universitarie!'. Gli è stato subito obiettato: ma come, vi presentate come un partito di sinistra dura e pura, e poi ...

Basta Promesse roboanti - le sfide ecologiste tornino al centro della politica per il futuro dell'Italia : Mentre tutti attorno fanno roboanti promesse, nessuno in questo primo scorcio di campagna elettorale, sembra pensare seriamente al futuro dell'Italia. Le promesse probabilmente saranno finanziate con l'aumento del debito pubblico, e quindi pagate di tasca propria da ciascun cittadino italiano, compresi bimbi e anziani.Ma di questo non sono colpevoli solo i partiti che gonfiano il petto con le loro roboanti proposte di azzeramento di canoni o di ...