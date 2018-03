Presto giocheremo a Pong dal vivo grazie a Grid

wired

(Di lunedì 12 marzo 2018) Progetto di ricerca sull’utilizzo degli spazi pubblici in combinazione con le nuove tecnologie,è una sorta di esplorazione sulle possibilità del gioco, su un futuro dove i social game e le aree comuni saranno un tutt’uno., in concreto, è la riedizione del videogame arcade(anno 1972). A comandare il gioco non sono, nel video dimostrativo, due persone sedute davanti a un monitor, ma quattro persone immerse in un’area predisposta per le video proiezioni e fornita di sensori di movimento. Il gioco, nella demo che pubblichiamo qui sopra, è arricchito da diverse variabili: il lavoro in squadra, l’attività fisica, la presenza di eventuale pubblico e tifosi. Il progetto è opera di Moment Factory, un’agenzia specializzata proprio nella progettazione e realizzazione di ambienti immersivi multimediali destinati al pubblico. Ti è piaciuto? Guarda anche ...