Presidenti delle Camere | senza la sponda del Pd Berlusconi fatica a tenere a bada Salvini

Totonomi - chi saranno i prossimi Presidenti delle Camere : Tra le ipotesi sul tavolo per l'individuazione dei presidenti delle Camere quella che va per la maggiore è la spartizione dei ruoli da parte delle due forze vincitrici, cioè M5S e Lega. Ma Forza Italia vorrebbe che il centrodestra affidasse una presidenza al Pd.Continua a leggere

Forza Italia : "Per Presidenti delle Camere serve una proposta unitaria" : Dopo il voto di domenica scorsa, i partiti cominciano a fare i conti con i numeri in Parlamento e soprattutto con le scelte da fare in vista di un appuntamento decisivo come l'elezione del presidente ...

Aspettando la Direzione Pd - schema M5s-Lega per eleggere i Presidenti delle Camere : Il doppio binario M5s. Quello dell'alta velocità è con la Lega e riguarda le presidenze delle Camere, l'altro invece è a percorrenza più lunga e lenta, e guarda al Pd per un eventuale accordo di governo. Corrono paralleli e fanno di tutto per non incrociarsi. Per adesso, il giorno segnato in rosso sul calendario del comitato elettorale di Luigi Di Maio è lunedì 12, quando si riunirà la Direzione ...