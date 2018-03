Presidente con la pistola in campo | Tsipras ferma il campionato greco 

Gol annullato - Presidente del Paok entra in campo con la pistola - Lapresse - : Nelle fasi di recupero della partita Paok Salonicco - Aek Atene, con il risultato fermo sullo 0-0, viene annullato un gol ai padroni di casa. Il match è importante per la vetta della classifica del ...

Grecia - Presidente del Paok Salonicco in campo con una pistola : campionato sospeso : All'88' minuto della gara contro l'AEK Atene il presidente del Paok Salonicco si è presentato in campo puntando una pista contro l'arbitro per un gol annullato L'articolo Grecia, presidente del Paok Salonicco in campo con una pistola: campionato sospeso è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Grecia - il Presidente del Paok irrompe in campo con una pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.

Presidente Paok entra in campo con la pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.

Paok-Aek Atene - Presidente in campo con la pistola. Campionato sospeso : Ivan Savvidis, presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il Campionato"

Paok-Aek Atene - far west in campo. Presidente con la pistola minaccia arbitro : Ivan Savvidis, Presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il campionato"

Furioso contro l'arbitro il Presidente del Paok Salonicco entra in campo armato di pistola : Durante il match di cartello con l’Aek, il proprietario del club di Salonicco ha protestato per una decisione arbitrale con la pistola alla cintura. Shock in Grecia: il premier Tsipras valuta la sospensione del campionato

Grecia - Presidente del Paok entra in campo con la pistola : campionato a rischio sospensione : Follia in Grecia, presidente del Paok entra in campo con la pistola 'Certe scene non sono tollerabili - ha detto il ministro allo sport Georgios Vassiliadis - e richiedono decisioni coraggiose'. Allo ...

Grecia - Presidente Paok in campo con la pistola/ Video - minaccia arbitro per gol annullato : “Carriera finita” : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:03:00 GMT)

Grecia - calcio e follia. Presidente scende in campo con la pistola : Il calcio, a questi livelli, smette di essere uno sport. La Grecia si deve fermare. E l' Uefa deve accendere i fari su quanto accaduto, affinché non si ripeta mai più.

L'arbitro annulla il gol del Paok Salonicco - il Presidente Ivan Savvidis scende in campo con la pistola : Attimi concitati allo Stadio Toumba di Salonicco, in Grecia. A pochi minuti dal termine di Paok Salonicco - Aek Atene, il presidente della squadra di casa Ivan Savvidis (imprenditore russo di origini greche ed ex parlamentare di Russia Unita) è entrato in campo con una pistola legata alla cintura con una fondina. Motivo dell'invasione, un gol annullato al Paok siglato nei minuti finali di gara. La partita è stata dapprima sospesa e ...

Petronas - Il vicePresidente : "Aiuteremo il diesel con gli oli" : A inaugurare il nuovo Global research and technology centre di Santena (TO) della Petronas è stato Dato Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir, vicepresidente del downstream marketing e chairman del board of directors dellazienda petrolifera malese. Laureato in Ingegneria civile nellUniversità del Maryland (Usa), il vicepresidente ha iniziato la sua carriera alla Petronas Gas Sdn Bhd nel 1987; dopo numerose esperienza professionali, tra le quali ...

Atene - gol annullato al novantesimo. Parapiglia in campo e il Presidente del Paok irrompe con la pistola : Un derby concitato quello tra Aek e Paok, il risultato è sullo 0 a 0 e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando mancano pochi secondi al fischio finale, il Paok segna la rete della vittoria. L’arbitro annulla il gol: fuorigioco. Scoppia il Parapiglia. Prima le lamentele dei giocatori, poi la panchina che si agita, alla fine interviene il presidente Ivan Savvidis che, guardato a vista, entra in campo sbraitando. Dopo una prima ...

Grecia - follia in Paok-Aek : Presidente in campo con la pistola dopo gol annullato : Il patron di casa non ha digerito un gol annullato ai suoi. Jimenez, tecnico Aek: "Chiusi negli spogliatoi"