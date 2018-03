Presi gli sciacalli del cimitero | cadaveri spogliati dei denti d’oro | truffe e

Atene - gol annullato al novantesimo. Parapiglia in campo e il Presidente del Paok irrompe con la pistola : Un derby concitato quello tra Aek e Paok, il risultato è sullo 0 a 0 e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando mancano pochi secondi al fischio finale, il Paok segna la rete della vittoria. L’arbitro annulla il gol: fuorigioco. Scoppia il Parapiglia. Prima le lamentele dei giocatori, poi la panchina che si agita, alla fine interviene il presidente Ivan Savvidis che, guardato a vista, entra in campo sbraitando. Dopo una prima ...

Silvio Berlusconi - la nota di Forza Italia rivolta agli alleati : 'Presidenti di Camera e Senato - il centrodestra resti unito' : Una breve nota, diffusa dal coordinamento nazionale di Forza Italia la domenica sera, in cui si parla del prossimo e decisivo snodo politico: l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Una nota ...

Elezioni - Salvini : “Presidenza Camera e Senato? No - voglio il Governo. Lavoriamo a Def - Flat tax e cancellazione Fornero” : “Presidenza Camera e Senato sono sicuramente importanti ma mi interessa trovare maggioranza di Governo che duri non 5 mesi ma 5 anni”, così Matteo Salvini intervistato questa mattina alla Scuola di formazione politica della Lega. “Appoggio da parte del PD? Si parte dal centro-destra. Presidenza Senato? No, voglio il Governo. DEF? Ci stiamo lavorando noi: entro pochi giorni sarà pronta la proposta da presentare a tutti, con ...

Di Maio : «Non vogliamo le poltrone» Camere - verso le Presidenze a M5S e Lega : Citando le parole del presidente della Cei, Angelo Bassetti, Di Maio assicura che il M5S farà il reddito di cittadinanza, una manovra fiscale per creare lavoro, e un welfare alle famiglie. Lo scrive il capo politico dei Cinque Stelle sul social network domenica mattina

L’Assemblea cinese ha eliminato il limite di due mandati per la carica del Presidente - accogliendo la proposta del partito comunista : L’Assemblea Nazionale del Popolo cinese, l’istituzione più simile a un parlamento che esista in Cina, ha modificato la Costituzione rimuovendo l’attuale limite di due mandati come presidente della Cina: l’attuale presidente Xi Jinping potrà così rimanere al potere a tempo The post L’Assemblea cinese ha eliminato il limite di due mandati per la carica del presidente, accogliendo la proposta del partito comunista appeared first on Il ...

Parlamento - M5s al governo con centrodestra?/ Prove di accordo per le Presidenze con Di Maio : gli scenari : Parlamento, M5s al governo con centrodestra? Prove di accordo per le presidenze con Di Maio: gli scenari e le ultime notizie sul post-elezioni politiche.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Uomo armato in un ospizio di reduci di guerra : Presi 3 ostaggi - sentiti degli spari : Paura negli Usa. Un Uomo armato ha preso tre ostaggi in un ospizio di reduci di guerra in California. Lo rendono noto i vigili del fuoco locali parlando di una situazione ancora in...

Lega - Salvini : “Presidenza della Camera al M5S - Perchè no?”. Da lunedì chiamerà gli avversari : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

Il Presidente Trump faccia a faccia con l'industria dei videogiochi : i dettagli dell'atteso incontro sui giochi violenti : Come abbiamo sottolineato anche nella giornata di ieri l'incontro tra il presidente degli USA, Donald Trump, e diversi rappresentati dell'industria videoludica è effettivamente avvenuto e ora possiamo rivelarvi alcuni dettagli grazie al report di Polygon.A quanto pare l'incontro è iniziato con la "parola" affidata al presidente USA, colui che ha acceso il dibattito sulla questione videogiochi violenti con delle dichiarazioni concesse poco dopo ...

Calenda : 'Il leader del Pd c'è e fa il Presidente del Consiglio' : Nel Pd il "leader c'è e fa il presidente del Consiglio". A chiarirlo, su Twitter, è il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, il quale spiega comunque che "se cercano anti-Renzi, non sono ...

Il consigliere Piero Bitetti scrive al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella : Ma la guida del governo deve essere riconosciuta alla prima forza politica d'Italia. So bene, illustre Signor presidente, che lei conosce perfettamente queste dinamiche e se mi sono comunque permesso ...

Disney sceglie James Pitaro per la Presidenza di Espn : Il suo compito principale sarà quello di gestire il nuovo servizio streaming di Espn+, che verrà lanciato a inizio aprile e che permetterà alla società di affrontare le sfide sistemiche che stanno ...

Rubano in officina ma vengono riPresi dalle telecamere di sorveglianza - due denunce a Catanzaro : Catanzaro - Sono stati abbastanza sfortunati i due ladri che qualche giorno fa, nel primo pomeriggio, avevano effettuato un furto presso un officina, nella zona sud della città di Catanzaro, in quanto ...

La svolta di Kim : ad aprile summit col Presidente del Sud. E vuole dialogo diretto anche con gli Usa : La Corea del Nord afferma l’impegno alla denuclearizzazione ed esprime, nel frattempo, «la volontà» di sospendere le attività di sviluppo nucleare e missilistiche. Lo riferisce la Blue House, la presidenza di Seul, in merito ai risultati dell’incontro avuto nella capitale dalla delegazione di inviati speciali del presidente Moon Jae-in con il lead...