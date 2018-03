Presentato Honor 7C | prezzo snello | con queste specifiche FOTO

optimaitalia

(Di lunedì 12 marzo 2018) Oggi 12 marzo in Cina è stato il giorno di presentazione di7C, un entry-level dal comparto tecnico discreto, proposto ad uninteressante (naturalmente bisognerà vedere se la cifra locale corrisponderà a quella poi proposta per il mercato italiano, dove sappiamo gli importi essere spesso e volentieri più alti, anzi tra i più elevati d'Europa).Bando alla chiacchiere, passiamo subito a rassegna letecniche di questo nuovo7C: pannello da 5.99 pollici HD+ (1440 x 720 pixel) in formato 18:9, processore Snapdragon 450 (octa-core a 1.8 GHz), scheda grafica Adreno 506, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (l'altra configurazione, quella più ad alto profilo, prevede un blocco RAM da 4 GB ed uno storage da 64), espandibile fino a 256 GB tramite microSD.Presente unacamera doppia sul retro (13 + 2 MP), ed una frontale, singola, da 8 MP con flash LED. ...