Popolare Lazio | il dividendo sale del 14 per cento

Jean Leonard Touadi candidato presidente nel Lazio per Civica Popolare : Jean Leonard Touadi, ex deputato del Pd nella legislatura 2008-2013, è il candidato di Civica popolare per la regione Lazio. Lo ha annunciato a "Carta Bianca" su RaiTre Beatrice Lorenzin.Touadi commenta la sua candidatura: "Ringrazio Civica popolare e Beatrice Lorenzin per la stima e la fiducia che mi hanno concesso proponendomi come candidato per la presidenza della Regione Lazio". "Sento su di me tutta la responsabilità di ...