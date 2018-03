Pomigliano d' Arco | NA | Luigi Di Maio Ringrazia Elettori M5S Volantinaggio a Brusciano

Pomigliano d'Arco - dietro il boom dei 5 Stelle la fine del sogno di una Torino del Sud : dietro al boom del Movimento 5 Stelle a Pomigliano, paese natale di Luigi Di Maio, c'è la fine del sogno di essere la Torino del Sud Italia. È questa l'analisi di Lucia Annunziata pubblicata sul quotidiano la Stampa.Nelle cronache recenti il paese viene spesso descritto con il termine «periferia» e in questa scelta delle parole si misura tutta la distanza che il ceto intellettuale ha maturato con il territorio. Forse ...

Di Maio festeggia a Pomigliano d’Arco : “Proiettati verso il governo”. I suoi elettori : “Carisma - coerenza - onestà” : Torna dove tutto è cominciato. Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle due giorni dopo la vittoria plebiscitaria delle elezioni politiche, festeggia nella sua Pomigliano d’Arco. A piazza Leone, il grillino, che in tanti confessano volere come prossimo presidente del Consiglio, ricorda gli inizi della sua carriera politica. “Nel 2007 ho cominciato questo percorso in questa piazza. È importante ricordare quante volte in ...

Pomigliano d'Arco - presa la babygang : 7 arresti - 4 minori. In un mese rapinate 32 persone : Trentadue persone rapinate in un mese. Diciassette i colpi messi a segno. Sette i componenti della banda: quattro sono minorenni. Sono stati arrestati questa notte dai carabinieri di Pomigliano...

Pomigliano d'Arco - baby gang : in 10 feriscono coetanei a colpi di catena : Erano in dieci e armati di catena i giovanissimi membri di una baby gang che a Pomigliano d'Arco (Napoli) ha aggredito due studenti per rubare loro lo smartphone. È accaduto nella tarda...