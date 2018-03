Pomezia | maltrattavano e umiliavano bambini | ai domiciliari tre maestre

ilfattoquotidiano

: Maltrattavano bimbi, arrestate 3 maestre a #Pomezia - Agenzia_Ansa : Maltrattavano bimbi, arrestate 3 maestre a #Pomezia - SkyTG24 : #UltimOra Maltrattavano bambini, #ArmadeiCarabinieri di Pomezia, vicino Roma, arresta 3 maestre #canale50… - SkyTG24 : Tre maestre arrestate a Pomezia: maltrattavano bimbi tra 3 e 5 anni -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Venivano strattonati con forza dalle, minacciati di non essere più presi dai genitori per portarli a casa e chiamati “brutto”, “cattivo” i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia di(Roma). I carabinieri hanno arrestato tre, per loroil gip ha disposto i. Dalle immagini delle telecamere posizionate nella scuola durante le indagini sono emerse le violenze: un bimbo sarebbe stato anche tirato per i capelli; altri ancora sarebbero stati costretti a mettersi in ginocchio in un angolo della classe o a sedersi su una sedia, isolandoli dal gruppo. Lesono accusate di aver sottoposto alcuni, tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all’intera classe. L’indagine è nata dalle denunce da quattro giovani mamme che ...