Pomezia | bambini maltrattati | 3 maestre agli arresti

Pomezia - maltrattavano e umiliavano bambini : ai domiciliari tre maestre : Venivano strattonati con forza dalle maestre , minacciati di non essere più presi dai genitori per portarli a casa e chiamati “brutto”, “cattivo” i piccoli alunni di una scuola dell’infanzia di Pomezia (Roma). I carabinieri hanno arrestato tre maestre , per loroil gip ha disposto i domiciliari . Dalle immagini delle telecamere posizionate nella scuola durante le indagini sono emerse le violenze: un bimbo sarebbe stato ...

Pomezia - maltrattavano i bambini : arrestate tre maestre : Bimbi da 3 a 5 anni strattonati con forza e messi in ginocchio in un angolo. L'indagine partita dalla denuncia di 4 mamme

Tre maestre d'asilo arrestate a Pomezia per maltrattamenti sui bambini : Tre maestre di una scuola dell'infanzia comunale di Pomezia sono state arrestate stamattina dai carabinieri per maltrattamenti su bambini . Le maestre , che si trovano ora ai domiciliari, sono accusate di aver sottoposto alcuni bambini , tra i 3 ed i 5 anni, a reiterati atti di violenza fisica, morale e psicologica, umiliandoli, con vessazioni e insulti di vario genere, di fronte all'intera classe.I bambini sarebbero stati strattonati con forza ...

Minacciavano e spaventavano bambini di una scuola materna di Pomezia : arrestate tre maestre : I bambini più vivaci venivano ripresi con forza dalle maestre e subivano insulti quali "il brutto", "il cattivo". Le intercettazioni hanno svelato che le maestre Minacciavano i bambini dicendo loro che i genitori non li avrebbero più ripresi per portarli a casa e li avrebbero lasciati a scuola. Altri bimbi risultano dalle immagini essere stati strattonati per le braccia e per il grembiule e uno di loro tirato per i capelli