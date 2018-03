ideegreen

: Poltiglia bordolese fai da te: Come fare la poltiglia bordolese: dosi e indicazioni su come preparare… - naturaeambiente : Poltiglia bordolese fai da te: Come fare la poltiglia bordolese: dosi e indicazioni su come preparare… - tonikend : LINFA FUNGICIDA POLTIGLIA BORDOLESE GR.200 5,00 € FITOFARMACI, LINE - tonikend : LINFA FUNGICIDA POLTIGLIA BORDOLESE GR. 750 9,00 € FITOFARMACI, LIN -

(Di lunedì 12 marzo 2018) Come fare la: dosi e indicazioni su come preparare unafai da te da usare per curare l’orto, il vigneto e il frutteto. Consigli su come ottenere un’ottimafatta in casa senza incorrere nel rischio di ustionare le foglie. (altro…)fai da te Idee Green.