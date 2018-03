Politica | Renzi | ' Il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso | non appoggio nè Lega e nè

Di Battista : auguro Berlusconi e Renzi spariscano da scena Politica : Roma – Di Battista: ‘renzusconi’ è morto Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook di Alessandro Di Battista. “È morto ‘renzusconi’. Renzi... L'articolo Di Battista: auguro Berlusconi e Renzi spariscano da scena politica su Roma Daily News.

Renzi : “Abbiamo fatto ripartire l’Italia. No alla Politica della paura” : Matteo Renzi ha chiuso la campagna elettorale nella sua Firenze, in un Obihall tutto esaurito. Occupate le file di sedie sistemate nel teatro, molte le persone in piedi. Tante le bandiere del Pd, e ci sono anche banchetti dove si servono piatti tipici fiorentini, ribollita e panino al lampredotto, insieme a bicchieri di vin brulè. ...

Grasso : Gentiloni premier? se fa Politica diversa - senza Renzi : se continuerà a interpretare quella politica certamente non potrà vedere il nostro appoggio, se facesse una politica diversa, senza Renzi...". 27 febbraio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Renzi : offerta commerciale di Berlusconi a M5S - per noi la Politica è altro : Renzi: Berlusconi fa offerta commerciale a impresentabili M5S, questo dovrebbe far riflettere gli elettori Roma – Matteo Renzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital. “Agli impresentabili... L'articolo Renzi: offerta commerciale di Berlusconi a M5S, per noi la politica è altro su Roma Daily News.

ELEZIONI / Spadoni - Civica Popolare Lorenzin - : al centro la risposta all'antiPolitica e al populismo : Certo una comunità che da oltre mezzo secolo è tenuta in pugno da un partito non esiste in nessun paese del mondo democratico." Come consigliere provinciale lei ha preso posizione su molte questioni. ...

Renzi : 'L'Italia salvata dalle imprese e dalla buona Politica' : Con il Pd, in Europa protagonisti investendo sul Mezzogiorno ' Noi sappiamo cosa pensano del sud " ha aggiunto ma quel che pensano in economia è quasi peggio. Quando uno parla di dazi e protezionismo ...

Sanremo 2018 e la Politica : sotto elezioni Fiorello e il Festival piace ai leader. Twittano Renzi - Di Maio e anche Grasso : Il mondo della politica lo segue eccome il Festival di Sanremo, specie in questa fase pre-elezioni e specie quando in scena c'è un ciclone che si chiama Fiorello, il quale stasera non ha mancato di prenderla di mira la politica stessa. E le reazioni a mezzo social non si sono fatte attendere. Il segretario del Pd Matteo Renzi per esempio ha twittato che Fiorello "ha già vinto lui. #Fiorello superstar. Oggettivamente il numero ...

Programma Pd - M5S : 'Credibile come Renzi che disse che lasciava la Politica dopo il referendum' : 'Il Programma del Pd? È credibile come quando Renzi disse che abbandonava la politica se avesse perso il referendum'. È quanto afferma in una nota il deputato toscano del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, che aggiunge: 'Il segretario del Pd è come Berlusconi, promette mari ...

La voce della Politica Presentate liste civica popolare-Lorenzin : ... non vogliamo fare una campagna elettorale promettendo l'impossibile, non vogliamo raccontare balle agli italiani, ma soprattutto attraverso 'civica popolare' si potranno dire alcuni sì: alla scienza,...

'Tutta la Politica italiana è mossa dal rancore' (di N. Mirenzi) : Giravo il mondo come esperto internazionale. Stavo diventando qualcuno. Da un giorno all'altro, vidi sbarrata la strada della mia carriera. Fu tremendo. Perdonai Saraceno solo il giorno in cui andai ...

GIORNALI & Politica/ Boschi - Cerno - 'Repubblica' - Pd : 4 casi che non fan dormire Renzi : La candidatura di Tommaso Cerno, condirettore di 'Repubblica', nelle liste Pd aggiunge ulteriore caos alla doppia guerra interna ai dem.

Elezioni 2018 - Burioni dice no a Renzi "ma continuerò a fare Politica" : ... o che chi racconta la bugia del legame tra questo vaccino e l'autismo non dovrebbe avere spazio nei programmi televisivi e sui giornali non sto parlando più di scienza: parlo di politica". Burioni ...