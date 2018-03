Polemica su spot Tirrenia-Moby

"Da noi solo personale italiano". Polemica per lo spot Tirrenia : "Ecco dove siamo arrivati" : solo "una vacanza con un servizio 100% made in Italy" è una vera vacanza: è quello che, in stretta sintesi, afferma la nuova campagna pubblicitaria dalla società di navigazione Moby e Tirrenia . Una scelta comunicativa che ha già scatenato la rabbia dei lettori di giornali cartacei che ospitano la réclame del brand e di molti utenti sui social network, pronti a gridare al messaggio xenofobo."Navigare italiano ...

Superbowl - Martin Luther King nello spot della Fiat Chrysler : Polemica per la scelta del “testimonial” : Uno degli spot andati in onda durante la pausa della finale del Superbowl americano (è uno degli spazi pubblicitari più ambiti al mondo dalle aziende, che per l’occasione producono pubblicità di alto valore con grandi nomi come testimonial) è quello del Ram 1500 della Fca. L’azienda automobilistica ha scelto come voce narrante un discorso di Martin Luther King, il leader del movimento per i diritti civili ucciso a Memphis nel 1968. ...