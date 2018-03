Pneumatici in ‘versione futuro’ | ecco Pirelli Cyber Car | la gomma ‘intelligente’ che

caffeinamagazine

(Di lunedì 12 marzo 2018) La rivoluzione digitale, che ha reso lo pneumatico capace di raccogliere e inviare dati, fa un nuovo passo in avanti. All’88° Salone di Ginevra,presenta la tecnologiaCar, sviluppata per il primo equipaggiamento in collaborazione con le maggiori Case automobilistiche (FOTOGALLERY).Car abilita lo pneumatico a interagire con l’elettronica di bordo, in particolare con i sistemi di assistenza alla guida, rilasciando informazioni su alcuni importanti parametri operativi per una marcia più sicura e prestazionale. Il nuovo sistemasarà sul mercato entro la fine dell’anno a bordo delle vetture più innovative, sia elettriche sia tradizionali, delle maggiori Case auto. (continua dopo la foto)Car rappresenta l’ultima applicazione della piattaformaTechnologies, avviata nel 2002 e finalizzata alla massima ...