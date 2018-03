Pizzarotti | “Il 32% non è merito del MoVimento | sono gli altri che hanno sbagliato tutto”

fanpage

(Di lunedì 12 marzo 2018) Il Sindaco di Parma commenta il risultato delle elezioni: "Il botto lofatto Di Maio e Di Battista, non certo quei candidati che avevo definito imbarazzanti e cherimasti tali". E sul suodei sindaci spiega: "Siamo un centinaio di sindaci e circa 400 tra amministratori locali e consiglieri, in carica ed ex, con una rappresentanza su quasi tutto il territorio nazionale".