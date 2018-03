Più povertà | 1 su 4 è a rischio Bankitalia registra peggioramenti nei bilanci delle

huffingtonpost

: Più povertà e più diseguaglianza. Bankitalia registra peggioramenti nei bilanci delle famiglie italiane - #povertà… - zazoomblog : Più povertà e più diseguaglianza. Bankitalia registra peggioramenti nei bilanci delle famiglie italiane - #povertà… - rosadeiventi143 : @albegiorvalanga Posso essere d'accordo di provarli, però non vorrei come al solito chi paga è sempre il più debole… - FrancescoScio19 : RT @caritas_milano: In Italia 1,3 milioni di #minori vivono in condizioni di #povertà e affronta l'inverno in alloggi fatiscenti, freddi, p… -

(Di lunedì 12 marzo 2018) In Italia quasi una persona su 4 era apovertà nel 2016. Secondo l'indagine disuifamiglie, la quota di individui con un reddito equivalente inferiore al 60% di quello mediano (che individua ildi povertà ed era pari a circa 830 euro mensili nel 2016) è salita al massimo storico del 23% dal 19,6% del 2006.Nel caso degli immigrati l'incidenza di questa condizione è salita dal 34% al 55%, e una crescita notevole delpovertà si è avuta anche al Nord (dall'8,3% al 15%).Ildi povertà è più elevato per le famiglie con capofamiglia più giovane, meno istruito, nato all'estero, e per le famiglie residenti nel Mezzogiorno; tra il 2006 e il 2016 è diminuito solo tra le famiglie con capofamiglia pensionato o con oltre 65 anni.Tra il 2014 e il 2016 la ricchezza netta ...