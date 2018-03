Presidente Paok entra in campo con la Pistola : campionato sospeso : L'annuncio della sospensione del campionato è stato dato dal ministro della cultura e dello sport greco George Vassiliadis dopo un incontro con il Governo di quasi tre ore.

Paok-Aek Atene - presidente in campo con la Pistola. Campionato sospeso : Ivan Savvidis, presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il Campionato"

Pistola in campo : stop campionato greco : 14.02 Il campionato di calcio greco è stato sospeso all'indomani della vicenda del patron della squadra del Paok, Ivan Savvidis, sceso in campo con una Pistola dopo che la sua squadra aveva subito un gol contestato al novantesimo. Ad annunciare lo stop, il ministro dello Sport greco. "Abbiamo deciso la sospensione a tempo indeterminato fino a quando non ci sarà un accordo comune che stabilisca un quadro di regole e condizioni di sicurezza" ...

Grecia - il presidente del Paok sul campo armato di Pistola : governo sospende il campionato a tempo indeterminato : Il campionato di calcio greco si ferma dopo che il presidente del Paok, Ivan Savvidis, è entrato in campo armato di pistola. La decisione è stata presa dopo un incontro durato tre ore tra il ministro dello Sport, George Vassiliadis, e il governo. La sospensione delle partite è a tempo indeterminato. Dopo l’annullamento per fuorigioco di un gol della sua squadra nella partita con l’Aek di Atene, Savvidis è piombato in campo accompagnato dal ...

Paok-Aek Atene - far west in campo. Presidente con la Pistola minaccia arbitro : Ivan Savvidis, Presidente del Paok Salonicco, è entrato in campo armato di pistola. Partita sospesa al 90esimo, Tsipras: "fermiamo il campionato"

Furioso contro l'arbitro il presidente del Paok Salonicco entra in campo armato di Pistola : Durante il match di cartello con l’Aek, il proprietario del club di Salonicco ha protestato per una decisione arbitrale con la pistola alla cintura. Shock in Grecia: il premier Tsipras valuta la sospensione del campionato

Grecia - presidente del Paok entra in campo con la Pistola : campionato a rischio sospensione : Follia in Grecia, presidente del Paok entra in campo con la pistola 'Certe scene non sono tollerabili - ha detto il ministro allo sport Georgios Vassiliadis - e richiedono decisioni coraggiose'. Allo ...

Grecia - presidente Paok in campo con la Pistola/ Video - minaccia arbitro per gol annullato : “Carriera finita” : Grecia, presidente Paok in campo con la pistola: Video. minaccia l'arbitro per gol annullato: “Carriera finita”. Partita sospesa: ora il club greco e Ivan Savvidis rischiano grosso(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 12:03:00 GMT)

Grecia - calcio e follia. Presidente scende in campo con la Pistola : Il calcio, a questi livelli, smette di essere uno sport. La Grecia si deve fermare. E l' Uefa deve accendere i fari su quanto accaduto, affinché non si ripeta mai più.

L'arbitro annulla il gol del Paok Salonicco - il presidente Ivan Savvidis scende in campo con la Pistola : Attimi concitati allo Stadio Toumba di Salonicco, in Grecia. A pochi minuti dal termine di Paok Salonicco - Aek Atene, il presidente della squadra di casa Ivan Savvidis (imprenditore russo di origini greche ed ex parlamentare di Russia Unita) è entrato in campo con una pistola legata alla cintura con una fondina. Motivo dell'invasione, un gol annullato al Paok siglato nei minuti finali di gara. La partita è stata dapprima sospesa e ...

Atene - gol annullato al novantesimo. Parapiglia in campo e il presidente del Paok irrompe con la Pistola : Un derby concitato quello tra Aek e Paok, il risultato è sullo 0 a 0 e sugli sviluppi di un calcio d’angolo, quando mancano pochi secondi al fischio finale, il Paok segna la rete della vittoria. L’arbitro annulla il gol: fuorigioco. Scoppia il Parapiglia. Prima le lamentele dei giocatori, poi la panchina che si agita, alla fine interviene il presidente Ivan Savvidis che, guardato a vista, entra in campo sbraitando. Dopo una prima ...

Grecia - follia in Paok-Aek : presidente in campo con la Pistola dopo gol annullato : Il patron di casa non ha digerito un gol annullato ai suoi. Jimenez, tecnico Aek: "Chiusi negli spogliatoi"

Follia Paok-Aek - presidente entra in campo con la Pistola dopo un gol annullato [VIDEO] : Episodio shock in Grecia durante la gara tra Paok ed Aek. A pochi minuti dal termine viene annullata una rete ai padroni di casa, reazione incredibile da parte del presidente del Paok che ha invaso il campo armato di pistola e ha intimato i suoi calciatori di lasciare il campo. Come raccontano i media greci anche una clamorosa minaccia nei confronti del direttore di gara: “la tua carriera finisce qua”. Il presidente è stato scortato ...