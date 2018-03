PIR | ecco i chiarimenti del Fisco

Allergie resPIRatorie in aumento : ecco come difendersi : Il 15-18% degli italiani soffre di Allergie respiratorie, che sono anche in costante aumento, secondo Domenico Schiavino, responsabile dell’unità di Allergologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma: “All’inizio del secolo scorso gli allergici erano cosi’ pochi che la malattia veniva definita atopica, cioe’ non classificabile,” spiega l’esperto all’AGI. “Con l’inquinamento ...

PIRateria - ecco quanto costa la nostra identità digitale sul 'dark Web' : È la somma del valore di tutti i servizi online a cui siamo iscritti e che usiamo ogni giorno più volte, dai social network alle piattaforme per gli acquisti online, dai servizi di streaming per ...

Astronomia : ecco NGC 3972 - una splendida galassia a sPIRale piena di luci cosmiche catturata in un’immagine di Hubble : Questa meravigliosa galassia a spirale si trova nella costellazione dell’Orsa Maggiore. Tempestata di stelle, la galassia, catalogata come NGC 3972, si trova a circa 65 milioni di anni luce dalla Terra, che significa che la luce che vediamo ora ha lasciato la galassia 65 milioni di anni fa, proprio quando i dinosauri si sono estinti. NGC 3972 ha avuto la sua buona dose di eventi drammatici. Nel 2011 gli astronomi hanno osservato nella galassia ...

Way to the Woods : ecco un assaggio di questo viaggio sPIRituale con il nuovo trailer : Way to the Woods ha iniziato a far parlare di se su Tumblr già due anni fa, riporta Dualshockers.Oggi il gioco, un gioco di esplorazione in 3D da intendere come un viaggio spirituale nei panni di un cervo, realizzato dal diciottenne Anthony Tan, si mostra in un interessante trailer.Il trailer non fornisce molti dettagli, possiamo sentire un delicato pianoforte suonare nel sottofondo mentre una luce ci guida attraverso il bosco, attraverso il ...

“E questo che significa?”. Le etichette dei vestiti : ecco (finalmente) come caPIRle. I simbolini sulle targhette sono la carta di identità dei capi d’abbigliamento - ma leggerli può essere un incubo : i trucchi per non sbagliare e non rovinare i nostri vestiti preferiti : Ogni volta che ne leggiamo una ci viene un brivido. Le etichette: croce e delizia di ogni capo d’abbigliamento, servono per risolverci la vita, ma invece la complicano. Soprattutto quando ci sono solo i simboli e mancano le scritte. questo ovviamente quando uno non è in grado di leggerle. Le informazioni contenute sulle magiche indicano infatti in che modo lavare il capo, come asciugarlo e stirarlo oltre alla composizione del tessuto con ...

Tedua - ecco il rapper colto. "Benvenuti nella giungla che mi ha isPIRato Kipling" : Intanto si capisce subito che è un outsider. Tedua sta fuori dal coro anche se fa parte della nuova leva del rap, quella che lui chiama del 'rap 2.0', perché spariglia le carte e, come gli piace!, ...

Tedua - ecco il rapper colto. Benvenuti nella giungla che mi ha isPIRato Kipling : Intanto si capisce subito che è un outsider. Tedua sta fuori dal coro anche se fa parte della nuova leva del rap, quella che lui chiama del «rap 2.0», perché spariglia le carte e, come gli piace!, smonta i luoghi comuni. Ha 24 anni e oggi esce nei (ormai pochi) negozi di dischi e nei digital store il suo Mowgli il disco della giungla che è il biglietto da visita di questo genovese pronto a diventare una nuova rivelazione ...

Russia - Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle elezioni : “Ecco Sarmat - il missile capace di colPIRe ovunque” : Viene descritto come missile da crociera “invulnerabile” che segue una traiettoria imprevedibile e, grazie a un rivoluzionario propulsore atomico, può volare per un tempo indefinito raggiungendo “qualsiasi punto del mondo”. Fa parte di un arsenale di nuove armi nucleari capaci di superare gli scudi antimissilistici americani in Europa e in Asia. A tre settimane dalle elezioni presidenziali del 18 marzo che con ogni ...

Atalanta - Bastoni : 'Ecco i segreti di Gasperini. Contento della chiamata della Nazionale. Mi isPIRo a...' : Dortmund ? È tra gli stadi più belli al mondo. Siamo riusciti a giocarcela al meglio contro il Borussia e ora siamo consapevoli di potercela fare contro chiunque. Ho avuto la fortuna di convivere con ...

Paralimpiadi invernali - l’Italia pronta a stuPIRe : ecco gli azzurri che puntano al podio : Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ecco gli azzurri che puntano al podio Archiviate le Olimpiadi invernali, PyeongChang è pronta a ospitare nuove storie e nuove imprese. Tra dieci giorni la città sudcoreana si trasformerà in un teatro d’emozioni per le Paralimpiadi 2018: si comincia il 9 marzo con la cerimonia d’apertura (alle ore 12 […] L'articolo Paralimpiadi invernali, l’Italia pronta a stupire: ...

Paralimpiadi invernali - l'Italia pronta a stuPIRe : ecco gli azzurri che puntano al podio : La spedizione azzurra a PyeongChang con 26 atleti, si inizia il 9 marzo: sci alpino, snowboard e para ice hockey ambiscono alla medaglia. Pancalli: "La parole d'ordine è riscatto"

Ecco i 7 giochi a cui isPIRarsi nello sviluppo delle quest secondarie : Un qualsiasi RPG che voglia avere successo dovrebbe sempre possedere una campagna principale avvincente e ricca di colpi di scena, ma anche un complesso sistema di quest secondarie in grado di intrattenere il giocatore senza costringerlo a svolgere attività noiose e ripetitive. Lo sanno bene alcuni celebri game designer, che in un lungo articolo apparso sulle pagine di Gamasutra hanno compilato la lista dei 7 videogiochi da cui trarre ...

“Quella foto… Ecco cosa vuole nascondere”. Elisabetta Gregoraci : è giallo. A colpo d’occhio è dura - ma basta concentrarsi sullo sfondo dello scatto per ‘caPIRe’. E per i maligni il mistero è già risolto : “Cosa c’è sotto” : Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice che da quando ha ufficializzato la separazione – consensuale – da Flavio Briatore è sulla bocca di tutti, si dà alla pazza gioia con le amiche ultimamente. Con loro ha trascorso il suo 38esimo compleanno, il primo da single dopo più di dieci anni d’amore con l’imprenditore, e sempre con loro si è regalata una super festa, come scrive il settimanale Oggi. Mancava pochissimo a ...

“Il bimbo non resPIRa - aiuto”. La corsa in ospedale - poi la tragedia : a poche settimane di vita - muore tra le braccia dei medici - disperati. Ma quella tragedia inizia subito a sollevare dubbi inquietanti. E dopo giorni di indagine ecco saltar fuori una verità che nessuno avrebbe mai voluto sentire : Una drammatica confessione avvenuta tra le lacrime, di fronte agli occhi del giudice. Un caso atroce quello che ha visto una madre raccontare in aula cosa era successo giorni prima tra le mura della sua abitazione, dove il figlio neonato era stato trovato privo di vita. A ucciderlo, come ammesso dalla diretta interessata, proprio il genitore, che prima gli aveva somministrato degli antidepressivi nel latte e poi lo aveva soffocato fino a ...