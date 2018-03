PIPPO BAUDO Al Bano? L' ho inventato io! Che tempo che fa

“Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – PIPPO BAUDO - Albano e Tosca D’Aquino tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventunesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – Pippo Baudo, Albano e Tosca ...

PIPPO Baudo/ Il ringraziamento di Valeria Mazza per il conduttore tv (Che tempo che fa) : Per Pippo Baudo, che quest’anno compirà 82 anni, questo è sicuramente un periodo felice. Il noto presentatore tv questa sera sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 11:00:00 GMT)

“Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – PIPPO BAUDO - Albano e Tosca D’Aquino tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventunesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventunesima puntata del 11 marzo 2018 – Pippo Baudo, Albano e Tosca ...

Valeria Mazza : «PIPPO BAUDO voleva conoscermi - ho detto : non mi interessa» : ROMA - «Venivo a Milano per le sfilate. Pippo Baudo vide un'intervista che feci a Fuego e mi volle conoscere. Io non conoscevo Pippo Baudo e dissi: "Non mi interessa". Quando...

Valeria Mazza : 'PIPPO BAUDO voleva conoscermi - ho detto : non mi interessa' : ROMA - 'Venivo a Milano per le sfilate. Pippo Baudo vide un'intervista che feci a Fuego e mi volle conoscere. Io non conoscevo Pippo Baudo e dissi: 'Non mi interessa'. Quando lo conobbi, lo vidi ...

Valeria Mazza/ "PIPPO BAUDO mi volle conoscere e io dissi 'Ma chi è - non mi interessa!'" (Domenica Live) : Valeria Mazza ospite a Domenica Live da Barbara d'Urso: di cosa parlerà la modella? La moda, il Festival di Sanremo e l’amore dei figli e il marito saranno i principali protagonisti.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:01:00 GMT)

Bibi Ballandi : l’omaggio di Sky Arte e il ricordo commosso di PIPPO Baudo : Pippo Baudo ricorda Bibi Ballandi: “La mia amicizia con Ballandi risale a oltre 50 anni fa” e Sky Arte omaggia il produttore con una speciale programmazione La morte di Bibi Ballandi ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Il produttore ed imprenditore televisivo è scomparso il 15 febbraio 2018 all’età di 72 anni dopo quindici lunghi anni di lotta contro una terribile malattia. Tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio ...

PIPPO BAUDO - retroscena hot su Liza Minelli : Pippo Baudo è intervenuto come ospite all'Ariston e ha snocciolato diversi aneddoti sulla sua lunghissima carriera. Uno in particolare ha lasciato a bocca aperta i telespettatori. L'incontro con Liza ...

Sanremo 2018 - il tormentone «gnigni» tra Favino e PIPPO Baudo : Ogni Sanremo che si rispetti ha i suoi tormentoni. E no, non stiamo parlando delle canzoni. Ma di quelle piccole «ossessioni» che in poco tempo diventano virali sul web e non solo. E in questa 68esima edizione (oltre alla «vecchia che balla» dello Stato Sociale) ha trionfato una parola totalmente priva di significato: «gnigni». Un’espressione che da un video di Youtube è finita perfino sulle labbra di un personaggio «storico» come il ...

Cannelle - ex valletta di PIPPO BAUDO a Sanremo : "Ora vivo coltivando olive" : 'Alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 grazie alla pubblicità delle caramelle Morositas ero diventata il 'sogno proibito' degli italiani', inizia così la lunga intervista di Helena Viranin, in ...

“Ecco che fine ho fatto”. Ricordate “Cannelle” - la ‘Venere nera’ di Baudo? Era il “sogno proibito” di milioni di italiani - la scelse PIPPO in persona e la affiancò ad Anna Oxa a Sanremo ’94 : Dal Festival di Sanremo, presentato nel 1994 con Pippo Baudo e Anna Oxa, alla collina di Imperia, dove ha aperto una tenuta agricola: è la seconda vita di Cannelle, nome d’arte di Helena Viranin, modella, conduttrice tv e cantante francese, nota in Italia negli anni ’80 grazie allo spot per le celebri caramelle. “Alla fine degli anni 80 e nei primi anni 90 grazie alla pubblicità delle caramelle Morositas ero diventata il ...

Cannelle - ex valletta di PIPPO BAUDO a Sanremo : oggi campa coltivando olive : Ma poi il mondo dello spettacolo mi ha girato le spalle'. Lo sfogo arriva da Cannelle , che spiega: 'Forse proprio perché ho detto di no a tante persone importanti, ma non me ne pento. Non vorrei ...

PIPPO BAUDO lettera aperta al Festival di Sanremo/ Video - "dichiarazioni d'amore" di Giorgia e Laura Pausini : Video, Pippo Baudo, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Giorgia e James Taylor/ Video - scoperta da PIPPO BAUDO torna con un grande duetto (Sanremo 2018) : Giorgia si prepara ad essere ospite al Festival di Sanremo 2018 assieme a James Taylor, lei che sull'Ariston vinse con la canzone Come Saprei, diventata un cult.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:07:00 GMT)