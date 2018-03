Piero Angela | Viaggio nell' antica Roma “Serve una nuova cultura | prepariamo i giovani al

Alberto Angela - il padre Piero : da piccolo scarnificava pesci e seppelliva gatti morti : Il creatore di 'Quark' lo ha fatto nel corso di un incontro dedicato a 'Scienza e società' all'università Luiss di Roma. Roba molto particolare, che però fa intuire la passione per la 'scoperta' che ...

Piero Angela agli studenti della Luiss : "Quella volta in cui annunciarono la mia morte" : "Anch'io sono stato vittima di fake news, mi ricordo che ero a Camogli quando mi chiamò il direttore di una grande agenzia e mi chiese: 'Ehi, stai bene? Dicono che sei morto!'". Così Piero Angela parlando di bufale e false notizie che circolano in rete agli studenti della Luiss di Roma. "Bisognerebbe fare leggi molto dure e severe per reprimere questo fenomeno e condannare queste persone che minacciano il buon utilizzo di internet".

Salute - un portale ‘anti bufale’ siglato Iss : Piero Angela primo testimonial : Un sito contro le ‘bufale’ in tema di Salute, che aiuta i cittadini, di qualsiasi livello di istruzione ad avere informazioni certe e un ‘luogo’ dove trovare risposte chiare e verificate. E’ ‘IsSalute’, il primo portale istituzionale dedicato interamente al cittadino, che ha l’obiettivo di informare, far conoscere e permettere di scegliere. L’iniziativa, tenuta a battesimo da Piero Angela, è ...

"La lettura è un'isola e quello spazio è la misura della nostra felicità". A Roma torna 'Libri Come' con Camilleri e Piero Angela : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli a cominciare dall'inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma, quando in dieci biblioteche sparse per i quartieri ...

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Salute - Piero Angela : “La scienza non è democratica - non prevede par condicio” : “Oggi col web la disinformazione circola rapidamente ed e’ pieno di pifferai magici a cui e’ facile credere. La scienza non e’ democratica, non prevede par condicio. Non e’ la stessa cosa dire che la terra e’ quadrata oppure che e’ rotonda“: lo ha dichiarato Piero Angela, testimonial del portale online presentato oggi all’Istituto Superiore di Sanita’, incentrato su informazioni ...

Cristina Parodi : 'Da noi Piero Angela - da lei la donna con il seno più grande' : Domenica In è un programma televisivo in onda la domenica su Rai Uno, la prima puntata della trasmissione andò in onda nel lontano 1976. Corrado ne fu l'ideatore e primo conduttore, passando poi il testimone a Pippo Baudo e così via, passando per moltissimi altri artisti e personaggi televisivi, fino ad arrivare alle sorelle Parodi per la stagione 2017/2018. Brutto periodo per Domenica In La scelta delle sorelle Parodi per condurre il programma ...

Nanni Bignami - il manager della scienza : il ricordo di Piero Angela al Senato : 'L'ho conosciuto come scienziato, bravissimo. Poi lo'ho avuto come collaboratore nei miei vari programmi dedicati alla scienza. Era uno che sapeva parlare molto bene. Ma è stato anche un mio amico: un uomo con una grande cultura e una grande presenza sullo schermo. Io chiedevo sempre alla regista quando si ...

Piero Angela ricorda il padre : Così salvò tanti ebrei : In molti conosciamo la storia di Piero Angela e del figlio Alberto per via delle trasmissioni televisive di enorme successo. In pochi però ricordano la vita del papà e nonno Carlo Angela che nella sua breve esistenza ebbe il merito di salvare molti ebrei dal genocidio.Nel Giorno della memoria la città di Torino ha deciso di ricordare il padre di Piero Angela con un concerto per raccontare come riuscì a portare in salvo diversi ebrei. Gesto che ...

Piero Angela 'Mio padre 'giusto tra le nazioni' - salvò tanti ebrei e non volle mai dirlo' : ... perché ho ideato una serie di trenta lezioni al Politecnico sulla società di oggi e sul mondo che verrà, affidate a grandi personalità della scienza, della medicina, dell'economia,dell'imprenditoria ...

Alberto Angela bocciato alle elementari : rivelazione di Piero : E' indubbio che il famoso divulgatore scientifico, scrittore, paleontologo e giornalista ha ereditato l'amore per la scienza e la storia dal padre Piero. Il figlio di Piero Angela ha studiato in ...