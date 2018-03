Perché gli insegnanti italiani sono ignoranti?

Perché gli operatori telefonici fanno ancora offerte a 28 giorni? : Sono ancora proposte regolari, ancorché 'obsolete', dato che la legge di Bilancio 2018 ha imposto agli operatori di abbandonare le tariffe 28 giorni , o meglio di tornare a tariffazione mensile o ...

Matteo Salvini - Perché il leader della Lega vincerà comunque e Perché stare all'opposizione gli porterà più consensi : Le elezioni hanno dato uno sconfitto e due vincitori. Lo sconfitto è il Pd, sia nella versione di Renzi sia in quella degli ex che hanno lasciato il partito per naufragare con Grasso e D'Alema. Ad ...

Patate - il gravissimo rischio per la salute : Perché quando sono germogliate è meglio scartarle : Occhio alla patata, così buona e così comune. Ma in grado di essere potenzialmente molto dannosa per la nostra salute. Il tubero, infatti, contiene la solanina, una sostanza tossica che si trova anche nei peperoni e nei pomodori. Si tratta di una sostanza prodotta da questi ortaggi per difendersi da

Perché gli sviluppatori dietro Camelot Unchained non venderanno astronavi o castelli - intervista : Quando Camelot Unchained ha usato tutti i soldi ricevuti con il crowdfunding, Mark Jacobs ha preso una decisione che, per gli standard odierni, è inusuale: ha messo mano al portafogli e ha pagato lui stesso per lo sviluppo. Camelot Unchained non ha iniziato a offrire case o castelli o astronavi (che in questo caso sarebbero stati cavalli) per denaro vero, non è diventato un intossicante centro commerciale dove promettere supporto. La colpa del ...

Perché è un errore ritirare la maglia numero 13 di Astori : ... stia giocando un ragazzino che sogna di diventare come Astori, che era un bravissimo calciatore e soprattutto una persona pulita, come dimostrato in questi giorni da un mondo del calcio che si è ...

Se fate tardi Perché la sveglia non suona potete dare la colpa alla Serbia : Da metà gennaio gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo. E la colpa è di Serbia e Kosovo che non hanno mai risolto le loro divergenze politiche. A farne le spese sono (anche) i 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo che hanno visto radiosveglie, forni a microonde, timer e altri dispositivi alimentati a elettricità perdere colpi. Ciò accade perché gli orologi ...

Cosa è il Def e Perché sarà il primo scoglio della legislatura : Il Documento di economia e finanza, ogni anno entro il 10 aprile deve venire scritto e poi spedito a Bruxelles, ma, oltre alla cornice di dati economici e panorama internazionale, solitamente ...

Cosa è il Def e Perché sarà il primo scoglio della legislatura : Mentre si scaldano i motori per la partita più importante prima di quella del governo, l'elezione dei presidenti delle Camere, c'è un altro tavolo sul quale i partiti, vincitori e vinti, stanno mettendo le prime pedine: il Documento di Economia e Finanza (Def), che sarà molto probabilmente il primo provvedimento della XVIII legislatura. Il Documento di economia e finanza, ogni anno entro il 10 aprile ...

La moglie partorisce - lui si suicida Perché ha perso il lavoro : Si sarebbe suicidato lanciandosi dall'ospedale dove la moglie era ricoverata in seguito al parto, avvenuto solo pochi giorni fa, dopo aver perso il lavoro. DEPRESSIONE - Potrebbe essere questa la ...

Galaxy Note 9 già la prima delusione nelle aspettative degli utenti? Ecco Perché : Secondo recenti informazioni fatte trapelare da un importante esperto di mercato, il prossimo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe già deludere un importante aspettativa da parte degli utenti.Quando Samsung ha registrato il proprio brevetto per la tecnologia che permette di inserire lo scanner per le impronte digitali sotto il display, in molti si aspettavano quest’innovazione sui prossimi dispositivi top di gamma del 2018.Ebbene ormai abbiamo ...

Se fate tardi Perché la sveglia non suona potete dare la colpa alla Serbia : Da metà gennaio gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo. E la colpa è di Serbia e Kosovo che non hanno mai risolto le loro divergenze politiche. A farne le spese ...

Se fate tardi Perché la sveglia non suona potete dare la colpa alla Serbia : Da metà gennaio gli orologi elettrici di tutta Europa hanno accumulato 6 minuti di ritardo. E la colpa è di Serbia e Kosovo che non hanno mai risolto le loro divergenze politiche. A farne le spese sono (anche) i 25 Paesi appartenenti al Sistema di energia europeo che hanno visto radiosveglie, forni a microonde, timer e altri dispositivi alimentati a elettricità perdere colpi. Ciò accade perché gli orologi ...

Lega - Salvini : “Presidenza della Camera al M5S - Perchè no?”. Da lunedì chiamerà gli avversari : «Perché dovrei esser contrario alla presidenza di una Camera a un grillino?”. Alt. Fermi tutti. Forse questa bloccatissima situazione politica comincia a muoversi. Perché chi parla e apre a una poltronissima per un pentastellato è nientemeno che Matteo Salvini, leader della Lega e candidato premier del centrodestra. L’occasione è la prima riunione ...

Donne e lavoro - Perché le ragazze non studiano ingegneria? Il 10 marzo a Milano incontro sugli stereotipi professionali : Ormai sono da tempo la maggioranza dei laureati. Ma solo il 15% tra quelli che si specializzano in ingegneria elettronica ed ingegneria informatica. Le ingegnere elettriche e meccaniche sono ancora meno: una ogni dieci maschi. Ancora oggi le cosiddette materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono percepite dalle ragazze come “poco adatte” a loro. E all’università tendono a scegliere percorsi umanistici. ...