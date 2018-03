Per Marchionne ‘Fiat sarà meno importante in Europa’ Ma non parlate di funerale

Fca - Marchionne : Per Magneti Marelli possibile un partner : Ginevra, 7 mar. , askanews, Fiat Chrysler potrebbe guardare a un partner industriale per la Magneti Marelli, ma 'deve avere un significato'. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Fca, Sergio ...

Ferrari - Marchionne : 'Con il Suv suPereremo 10mila unità l'anno. La prima ibrida entro il 2019' : GINEVRA - Con la produzione del Suv, Ferrari andrà a una produzione di 'oltre 10mila' unità. Questo numero sarà raggiunto 'anche grazie alla gamma Gt che...

Fca - Marchionne : no bisogno investitori Cina ma restiamo aPerti : Roma, 6 mar. , askanews, Fiat Chrysler 'non ha particolarmente bisogno di investitori cinesi, ma restiamo aperti'. Lo ha detto il numero uno di Fca, Sergio Marchionne, secondo cui 'se dei cinesi ...

Marchionne - vogliamo scelte chiare Per F1 : ANSA , GINEVRA , 6 MAR 'Continuiamo a credere nellapossibilità che ci sia un progetto condiviso che dia futuro allaFormula Uno. Noi vogliamo una scelta chiara sulla protezione deldna di questo sport, non vogliamo che sia diluito da ragionicommerciali e di spettacolo'. Lo ha detto Sergio Marchionne,preidente della Ferrari, al Salone dell'Auto di Ginevra. 'A noi interessano gli aspetti ...

FCA - Marchionne : non è il momento Per alleanze. Meno diesel in futuro : Nessuna alleanza in vista per FCA , "non è il momento", ha dichiarato l'amministratore delegato Sergio Marchionne in merito ad alcune indiscrezioni su contatti con la Aston Martin . "Sono scambi che ...

Sergio Marchionne - Ridurremo la dipendenza dal diesel. Ma Per l'elettrico c'è tempo : Se non abbiamo capito che lamministrazione Trump sta provando a correggere delle ingiustizie subite negli ultimi anni dagli Usa, non inquadriamo la questione dei dazi. Io non sono daccordo con questa politica, ma dobbiamo essere cauti e mantenere la mente fredda per dare il giudizio sulla questione. Così Sergio Marchionne allincontro con la stampa internazionale al Salone di Ginevra. Avevamo dei potenziali investimenti in Canada e Messico, e ...

I piani segreti di Marchionne Per Fca : Ginevra Tante le domande alle quali, oggi, dal Salone di Ginevra, l'ad di Fca, Sergio Marchionne, dovrà provare a rispondere. A partire dal rinvio, al secondo trimestre, di una decisione sullo scorporo di Magneti Marelli. C'è chi parla di interesse da parte di altri gruppi nei confronti della società, o parte di essa, di Fca. E tra queste si è fatto il nome di Brembo. Ci pensa però il vicepresidente esecutivo Matteo Tiraboschi a ...

Marchionne si adegua al mainstream 'no diesel' e avanza l'alleanza sino-tedesca Per l'Auto elettrica : Oggi il Financial Times ha scritto che il gruppo Fca potrebbe abbandonare la produzione di motori diesel nel prossimo piano industriale che verrà presentato il primo giugno. Secondo l'indiscrezione, ...

Per Marchionne 9 - 6 milioni di euro - per John Elkann 1 - 7 milioni. I compensi dei vertici Fca : L'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, ha percepito un compenso nel 2017 di 9.676.303 di euro: 3,5 milioni in compenso base e 6,13 milioni in compenso variabile. È quanto emerge dall' "Annual Report on form 20-F", depositato oggi dal gruppo Fca alla Sec statunitense. Nel 2016 il compenso di Marchionne era stato complessivamente di 9,9 milioni di euro. Il presidente di Fca, John Elkann, ha percepito un compenso di 1.770.411 ...

Marchionne paPerone Altri 9 - 6 milioni da Fca : Sergio Marchionne, ad di Fca, presidente e ad di Ferrari, presidente di Cnh Industrial e vicepresidente di Exor, la «cassaforte» delle famiglie Elkann-Agnelli (ma anche al vertice di Sgs e membro del cda di Philip Morris) si avvia a chiudere il suo mandato alla guida del Lingotto, con il portafoglio sempre più gonfio. Il top manager, che con l'assemblea del 2019 passerà il testimone di Fca, ha percepito nel 2017 un ...

Fca - a Marchionne 9 - 6 mln di euro nel 2017 Per i risultati conseguiti nel triennio 2014-2016 : MILANO - Nel corso dello scorso esercizio, Marchionne ha inoltre maturato il diritto a ricevere 2.795.500 azioni gratuite per i risultati conseguiti nel triennio 2014-2016. Sulla base della...