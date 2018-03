Pentathlon | i convocati dell’Italia per i Mondiali Youth A di Caldas da Rainha Otto

oasport

(Di lunedì 12 marzo 2018) Sono stati diramati i nomi degliatleti che rappresenteranno l’Italia aiA dimoderno: rientrano in questa categoria tutti i ragazzi e le ragazze under 19. La manifestazione si terrà ada, in Portogallo, dal 7 al 15 aprile. Nella gara maschile saranno impegnati Stefano Frezza, Giorgio Malan, Giorgio Micheli ed Emanuele Tromboni, mentre in quella femminile si cimenteranno Maria Lea Lopez, Maria Beatrice Mercuri, Ludovica Montecchia ed Alice Rinaudo. La staffetta maschile sarà composta da Stefano Frezza e Giorgio Micheli, quella femminile da Maria Lea Lopez ed Alice Rinaudo e quella mista da Giorgio Malan e Maria Beatrice Mercuri, prova generale di quel che sarà agli YOG di Buenos Aires, in Argentina, adbre, dove entrambi i pentatleti sono qualificati nell’individuale ed anche in quella manifestazione faranno coppia nella ...